شرط وحيد يعيد سانشو إلى مانشستر يونايتد
وضع الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، شرطًا وحيدًا للسماح بعودة لاعبه جادون سانشو عقب نهاية إعارته إلى بروسيا دورتموند الألماني.
ولعب سانشو معارًا لمدة موسم واحد مع بروسيا دورتموند، وقاد الفريق الألماني لوصافة دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.
وسجل سانشو 3 أهداف وصنع مثلها خلال 24 مباراة في الموسم الماضي مع دورتموند.
وبحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية، فإن تين هاغ وضع شرطًا للسماح بعودة سانشو مرة أخرى إلى صفوف مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن تين هاغ لم يغلق الباب أمام سانشو ولكنه اشترط تقديمه اعتذارا رسميا عن تصرفاته قبل رحيله إلى دورتموند على سبيل الإعارة.
ودخل سانشو في خلاف حاد مع تين هاغ الذي استبعد فترة عن مباريات الفريق الإنجليزي، مفسرًا الأمر بتحفظات على أداء اللاعب.
ولكن سانشو كذب مدربه عبر تغريدة سابقة بمنصة إكس قائًلا:" : "من فضلكم لا تصدقوا كل ما تقرؤونه، لن أسمح لأي شخص أن يقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد أديت بشكل جيد للغاية في التدريبات هذا الأسبوع، أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها".
وقال سانشو وقتها: "لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عدلاً، كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم والابتسامة على وجهي والمساهمة مع فريقي، أحترم جميع القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، سأواصل الكفاح من أجل كرة القدم مهما حدث".