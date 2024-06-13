شرط وحيد يعيد سانشو إلى مانشستر يونايتد

ودخل سانشو في خلاف حاد مع تين هاغ الذي استبعد فترة عن مباريات الفريق الإنجليزي، مفسرًا الأمر بتحفظات على أداء اللاعب.

ولكن سانشو كذب مدربه عبر تغريدة سابقة بمنصة إكس قائًلا:" : "من فضلكم لا تصدقوا كل ما تقرؤونه، لن أسمح لأي شخص أن يقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد أديت بشكل جيد للغاية في التدريبات هذا الأسبوع، أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها".

وقال سانشو وقتها: "لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عدلاً، كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم والابتسامة على وجهي والمساهمة مع فريقي، أحترم جميع القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، سأواصل الكفاح من أجل كرة القدم مهما حدث".