صدمة.. كشف مدة غياب زيزو عن الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، عن تفاصيل إصابة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومدة غيابه المنتظرة.

أخبار ذات علاقة الزمالك يصدم زيزو بمستندات جديدة.. والأهلي يتجه لمعاقبته

وتعرض زيزو للإصابة أمام إنبي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وشارك زيزو مع الأهلي في الدوري هذا الموسم في 5 مباريات، سجل هدفين وصنع مثلهما.

أخبار ذات علاقة عماد النحاس مظلوم.. مفاجأة مدوية حول مشاركة زيزو أمام إنبي

موقف زيزو

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق سيغيب لمدة 3 أسابيع عن المشاركة مع الاهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن زيزو يعاني من شد بالدرجة الأولى في العضلة الضامة وذلك بعد الأشعة التي أجراها مساء أمس.

وأشار إلى أن زيزو سيغيب عن مباراة الزمالك المقبلة في قمة الدوري المصري.

وأتم أن اللاعب كان يرغب في المشاركة أمام الزمالك بالقمة التي ستقام يوم الـ29 من سبتمبر الجاري.