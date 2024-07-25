تحرك مسؤولو نادي الاتحاد السعودي لاقتناص موهبة أرجنتينية واعدة لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وأبرم نادي الاتحاد بضع صفقات مدوية من أجل ترتيب صفوفه استعدادًا للموسم المقبل على رأسها ضم الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي بجانب حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي وثنائي الهلال السعودي صالح الشهري ومعاذ فقيهي.

وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن رغبة نادي الاتحاد في الحصول على خدمات اللاعب الموهوب تياغو فرنانديز في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن نادي الاتحاد قدم عرضًا إلى فريق فيليز سارسفيلد الذي يلعب له فرنانديز للفوز بخدماته، كما أن هناك بندًا يسمح برحيل اللاعب حال سداد 12 مليون دولار.

ويلعب تياغو فرنانديز صاحب الـ 20 عامًا في مركز الجناح الأيسر ولاعب الوسط الهجومي.

وسجل فرنانديز هدفًا خلال 6 مباريات خاضها ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني هذا الموسم.

ويسعى مسؤولو نادي الاتحاد لحسم الصفقة لتدعيم الجانب الهجومي في الموسم المقبل بعد رحيل الثنائي البرازيلي رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأعلن الاتحاد التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعد موسم سيّئ لم يحقق خلاله الفريق أي بطولات، وفقد لقب الدوري السعودي والسوبر المحلي لصالح الهلال.