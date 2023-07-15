تقرير: برناردو سيلفا ينتظر تحرك برشلونة للتعاقد معه

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي ينتظر عرضا من برشلونة.

وأكدت الصحيفة أنه رغم أن الصفقة ستكون معقدة، فإن سيلفا البالغ من العمر 28 عامًا، بات خيارا أمام برشلونة.

وأشارت إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، وتشافي مدرب الفريق، وخورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب يحاولون نقله للكامب نو.

ويحلم سيلفا بارتداء قميص برشلونة، وقد توقف عن مناقشة أي عروض للتعاقد معه، وهو ينتظر ما سيأتيه من برشلونة، كما أفادت الصحيفة.