تقرير: برناردو سيلفا ينتظر تحرك برشلونة للتعاقد معه
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي ينتظر عرضا من برشلونة.
وأكدت الصحيفة أنه رغم أن الصفقة ستكون معقدة، فإن سيلفا البالغ من العمر 28 عامًا، بات خيارا أمام برشلونة.
وأشارت إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، وتشافي مدرب الفريق، وخورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب يحاولون نقله للكامب نو.
ويحلم سيلفا بارتداء قميص برشلونة، وقد توقف عن مناقشة أي عروض للتعاقد معه، وهو ينتظر ما سيأتيه من برشلونة، كما أفادت الصحيفة.
وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن سيلفا على استعداد للضغط على مانشستر سيتي حتى يتمكن من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.
ولدى برناردو سيلفا عروض من باريس سان جيرمان والدوري السعودي، وبحسب الصحيفة فإن الدولي البرتغالي لن ينتظر حتى نهاية السوق لحسم مستقبله.
ووفقا للصحيفة ذاتها فإن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي سبق أن وعد سيلفا بالسماح له بالانتقال إلى برشلونة إذا وصل عرض جيد، وطلب النادي الإنجليزي الصيف الماضي 80 مليون يورو، وهي القيمة السوقية للاعب.
ولذلك سيحاول برشلونة ضم اللاعب بنظام الإعارة هذا الصيف مع بند بإلزامية الشراء بعد عام واحد، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف لليغا.
لكن من غير المؤكد موافقة مانشستر سيتي على هذا العرض، ولذلك تمت دعوة لابورتا وديكو وماتيو أليماني لقيادة المحادثات مع مانشستر سيتي، حيث إن الثلاثي لديهم علاقات مع غوارديولا وفيران سوريانو وتشيكي بيغريستين.
وانتقل برناردو سيلفا من موناكو لمانشستر سيتي في 2017 مقابل 50 مليون يورو، وهو يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن برناردو سيلفا لعب 306 مباريات مع مانشستر سيتي سجل فيها 55 هدفا وصنع 59.
وعلى مستوى الألقاب نال سيلفا مع مانشستر سيتي لقبا في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.