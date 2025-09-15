صدمة.. كم تبلغ نسبة هبوط مانشستر يونايتد إلى الدرجة الأدنى؟

كتب – نور الدين ميفراني

خسر مانشستر يونايتد مباراة الديربي ضد جاره مانشستر سيتي "3-0" في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكبد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، نظيره المدرب البرتغالي روبن أموريم وفريقه الهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل فوز وتعادل.

ولم يجمع مانشستر يونايتد حتى الآن إلا 4 نقاط من 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، بعد الخسارة مرتين 0-3 و0-1 من مانشستر سيتي وقبله آرسنال، بالإضافة للتعادل 1-1 مع فولهام والفوز 3-2 بشق الأنفس على بيرنلي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن أول مراكز الهبوط (المركز 18)، الذي يحتله فريق وست هام يونايتد.

وفقاً لمنصة "opta"، المتخصصة في الإحصائيات، فإن فريق مانشستر يونايتد يملك نسبة 11% للهبوط في نهاية الموسم ومغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لا تتجاوز حظوظه في إنهاء الموسم بين الخمسة الكبار 7.3%.

وأشارت المنصة إلى أن 4 نقاط من 4 جولات هو الرصيد الأسوأ ليونايتد في "البريميرليغ" منذ النسخة الأولى التي بدأت في 1992-1993 حين جمع الفريق 4 نقاط في الجولات الأربع الأولى.

وتتزايد الضغوط على المدرب البرتغالي روبن أموريم بعد البداية السيئة هذا الموسم، وكانت عدة أصوات من جماهير الفريق طالبت بإقالته.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الـ15 برصيد 46 نقطة محققا 11 فوزا و18 هزيمة و9 تعادلات، ويملك المدرب البرتغالي أدنى نسب الفوز لمدرب برفقة مانشستر يونايتد.