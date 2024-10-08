بعد اجتماع 7 ساعات.. مانشستر يونايتد يستعد لإقالة "تين هاغ"

عقد مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اجتماعاً لمدة سبع ساعات، اليوم الثلاثاء؛ بسبب سوء نتائج الفريق.

وتصدر مستقبل المدرب الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد جدول أعمال الاجتماع الذي حضره السير جيم راتكليف مالك النادي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزين فقط من 7 مباريات.

وشهد الاجتماع حضور الملاك السير جيم راتكليف وجويل غليزر مع الرئيس التنفيذي عمر برادة والمدير الرياضي دان آشورث والمدير الفني جيسون ويلكوكس؛ لاتخاذ قرار بشأن مصير تين هاغ.

وبدأ الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً وانتهى قبل الخامسة مساءً ليستغرق حوالي 7 ساعات، حيث غادر راتكليف من مدخل خلفي لتجنب وسائل الإعلام المنتظرة بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولم يعلن مانشستر يونايتد أي قرار رسمي بشأن مصير المدرب الهولندي تين هاغ بعد نهاية اجتماع الملاك مع إدارة النادي، إلا أن الاتجاه الأقرب يتمثل في إقالته من منصبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدة أسماء مرشحة لتدريب مانشستر يونايتد على رأسها الألماني توماس توخيل المدير الفني الأسبق لفريق تشيلسي الإنجليزي بجانب سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي.

ويدور اتجاه أيضاً لإسناد المهمة للمدرب المساعد الهولندي رود فان نيستلروي الذي يعد أحد أساطير الفريق الإنجليزي.