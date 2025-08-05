جولة شبه حاسمة.. ماهي فرضيات تتويج الأهلي طرابلس رسميا بلقب الدوري الليبي؟

تقام غدا الأربعاء منافسات الجولة الرابعة من مرحلة سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025، والتي قد تشهد حسم الأمور في الصراع نحو منصة التتويج والبطاقات المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا.

وبدأت في 20 يوليو الماضي مباريات المرحلة الحاسمة والأخيرة من الصراع على اللقب في الدوري الليبي بإجراء منافسات مرحلة السداسي التي تضم الأندية الستة التي تصدرت المرحلة الأولى.

وبعد مرور 3 جولات من سداسي التتويج الذي يقام في إيطاليا للعام الثاني تواليا، يحتل الأهلي طرابلس الصدارة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات متقدما بنقطتين على كل من الهلال بنغازي ونادي الأخضر.

وتدور المرحلة الحاسمة بنظام البطولة المجمعة من 5 مباريات لكل فريق في ما بين الأندية الستة، أي مباريات ذهاب فقط.

وتقام غدا الأربعاء 3 مباريات ضمن الجولة الرابعة التي يتصدرها لقاء الأهلي طرابلس ونادي السويحلي، وهي المباراة التي قد تحسم مآل اللقب.

وضمن الجولة ذاتها يلتقي نادي الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 3 نقط مع نادي الهلال بنغازي، في حين تدور المباراة الثالثة بين فريقي الأخضر والأهلي بنغازي.

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وتنطلق جميع المُباريات في توقيت واحد بداية من الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي (07.30 بتوقيت مكة المكرمة)، وتنقل على قنوات الرياضية الليبية 1 و2 وقناة الوسط.

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ويملك الأهلي طرابلس فرصة فريدة للتتويج رسميا باللقب في أعقاب الجولة الرابعة، وعدم انتظار الجولة الخامسة والأخيرة.

ويملك رفاق حمدو الهوني 7 نقاط وفي حال الفوز على السويحلي مقابل عدم انتصار الهلال بنغازي أمام الاتحاد والأخضر أمام الأهلي بنغازي (الخسارة أو التعادل) سيتوج الأهلي طرابلس رسميا باللقب.

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وسيصبح في رصيد الأهلي في تلك الحالة 10 نقاط في حين أن تعادل الهلال بنغازي مع الاتحاد أو خسارته، أو تعادل الأخضر مع الأهلي بنغازي أو خسارته سيمنح كل فريق الفرصة لرفع رصيده إلى 6 نقاط ما يمنح فريق العاصمة اللقب رسميا.

ويشار إلى أن منافسات نصف نهائي كأس ليبيا والنهائي ستقام أيضا في مدينة ميلانو وتبدأ في 18 أغسطس.