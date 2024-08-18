أنهى النادي الأهلي مسيرته في الدوري المصري بالخسارة من نظيره مودرن سبورت، مساء السبت، بنتيجة 2-1، ليختتم البطولة هذا الموسم، عند النقطة 85، محتلًا صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وكان الأهلي حقق بطولة الدوري المصري هذا الموسم 2023-2024، قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات كاملة، بعد منافسة قوية مع بيراميدز.

وتعد بطولة الدوري المصري هذا الموسم للأهلي الثانية على التوالي والـ44 في تاريخه.

وقرر الأهلي الاعتذار عن استكمال بطولة كأس مصر لهذا الموسم، والتي تنطلق مباريات دورها الـ16 في الـ20 من أغسطس الجاري، ليمنح لاعبيه فرصة للراحة في ظل تلاحم المواسم، حيث كان من المقرر أن يواجه نظيره فاركو.

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ومن المقرر أن يستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجديدة 2024-2025، عندما يلتقي في مباراته القادمة المتأهلَ من مباراة المريخ جوبا الجنوب سوداني وجورماهيا الكيني، في دور الـ32 (الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات).

ويلعب الأهلي مع الفائز من المباراة السابقة، في إطار مواجهة الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أحد يومي الـ13 والـ14 سبتمبر المقبل، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة أحد يومي الـ20 والـ21 من الشهر نفسه.

يذكر أن الأهلي كان توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.