محاولات في برشلونة للإطاحة بلابورتا
تحت عنوان "ولادة مجموعة معارضة للإطاحة بلابورتا"، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ظهور عدة أصوات تهدف للإطاحة بخوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في ظل الأزمات التي يعانيها النادي في الوقت الحالي.
ويعيش النادي الكتالوني في أزمة اقتصادية كبيرة منذ فترة، إذ أصبح غير قادر على جذب لاعبين كبار، كما تواجه نادي برشلونة العريق تحديات مالية جسيمة تُهدد استقراره ومستقبله؛ ما دفع رئيس النادي، خوان لابورتا، إلى إعلان استعداده للتخلي عن بعض نجوم الفريق، كحلٍ إجباري لمعالجة هذه الأزمة.
وقالت صحيفة "Lavanguardia" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن هناك مجموعة ولدت معارضة، هدفها الإطاحة بخوان لابورتا بأسرع وقت ممكن".
وأضاف التقرير: "سيتم الإعلان عن المجموعة في الصيف الجاري، وهي تضم مجموعة كبيرة من الأعضاء المعارضين لإدارة لابورتا بهدف تنبيههم إلى ما يعتبرونه وضع طارئًا، إذ كانت هذه المجموعة تعقد اجتماعات مغلقة، ولكنهم الآن قرروا التحرك لإنقاذ النادي".
وتابع: "تضم المجموعة أسماءً، مثل: جوردي روش، وكامبروبي، وجوان روكا.. وغيرهم، والهدف هو الانفصال عن جيل لابورتا وروسيل وبارتوميو".
وأشار التقرير إلى أنه رغم أنهم يعتبرون أن ما سيقدمون عليه غير مناسب، فإن المطالبة بحجب الثقة لن يكون مستبعدًا، موضحة: "يأتي قرار الظهور على الساحة استجابة لضرورة الضغط على المجلس الحالي لتجنب ما يعتبرونه انحرافًا اقتصاديًّا ورياضيًّا واجتماعيًّا ومؤسسيًّا من شأنه أن يعرض نموذج ملكية النادي الحالي للخطر، وهو خط أحمر من وجهة نظرهم، رغم أن لابورتا نفى مرارًا وتكرارًا إمكانية تحويل الكيان إلى شركة عامة، فإن مصادر هذه المجموعة تشير إلى أن الرئيس اضطر إلى التراجع عن أمور أخرى، رغم إعلانه خلاف ذلك، كما هي الحال في استمرار ليونيل ميسي".
وفي هذا الصدد، يؤكد أعضاء هذه المجموعة أنهم سيراقبون عن كثب الإغلاق الاقتصادي للموسم الحالي، وتطور سوق الانتقالات، والجمعية العمومية القادمة. وقال مصدر من المجموعة لصحيفة "La Vanguardia": "الهدف الرئيس هو إنهاء الولاية الحالية في أقرب وقت ممكن، ولتحقيق ذلك، من الضروري تنشيط أكبر عدد ممكن من مشجعي برشلونة وتوعيتهم وتجميعهم ومراقبة عمل الإدارة".
وحددت رابطة الدوري الإسباني انطلاق موسم 2024-25، يوم الخميس الـ15 من أغسطس، موعدًا لانطلاق الموسم، على أن ينتهي الموسم يوم الـ25 من مايو 2025.
وسيشهد موسم الدوري الإسباني 2024-25 أكثر من توقف، في أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، ومارس 2025، بسبب التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية.