محاولات في برشلونة للإطاحة بلابورتا

تحت عنوان "ولادة مجموعة معارضة للإطاحة بلابورتا"، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ظهور عدة أصوات تهدف للإطاحة بخوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في ظل الأزمات التي يعانيها النادي في الوقت الحالي.

ويعيش النادي الكتالوني في أزمة اقتصادية كبيرة منذ فترة، إذ أصبح غير قادر على جذب لاعبين كبار، كما تواجه نادي برشلونة العريق تحديات مالية جسيمة تُهدد استقراره ومستقبله؛ ما دفع رئيس النادي، خوان لابورتا، إلى إعلان استعداده للتخلي عن بعض نجوم الفريق، كحلٍ إجباري لمعالجة هذه الأزمة.

وقالت صحيفة "Lavanguardia" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن هناك مجموعة ولدت معارضة، هدفها الإطاحة بخوان لابورتا بأسرع وقت ممكن".

وأضاف التقرير: "سيتم الإعلان عن المجموعة في الصيف الجاري، وهي تضم مجموعة كبيرة من الأعضاء المعارضين لإدارة لابورتا بهدف تنبيههم إلى ما يعتبرونه وضع طارئًا، إذ كانت هذه المجموعة تعقد اجتماعات مغلقة، ولكنهم الآن قرروا التحرك لإنقاذ النادي".

وتابع: "تضم المجموعة أسماءً، مثل: جوردي روش، وكامبروبي، وجوان روكا.. وغيرهم، والهدف هو الانفصال عن جيل لابورتا وروسيل وبارتوميو".