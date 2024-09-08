موقف رياض محرز من مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن الموقف النهائي لرياض محرز، نجم الأهلي السعودي، من خوضه المواجهة المرتقبة أمام النصر، في الدوري السعودي.

ويفتتح النصر والأهلي قمم الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، عندما يستضيف ملعب الأول بارك مواجهتهما ضمن الجولة الثالثة في 13 من سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب الجزائري أعلن في بيان رسمي، يوم السبت، عن تعرض محرز لإصابة ما استدعى مغادرته معسكر منتخب بلاده الذي يستعد لملاقاة ليبيريا، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

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وانتصر منتخب الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 2-0 على غينيا الاستوائية.

رياض محرز، جناح الأهلي السعودي، انضم إلى قائمة الخضر لأول مرة منذ أمم إفريقيا التي أقيمت في بداية العام الجاري، في ظهوره الأول مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب.

وأثارت هذه الأنباء قلق جمهور "الراقي"، ولكن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، أوضح أن الإصابة لن تحول بين محرز ومشاركته أمام النصر، إذ سيُجَهَّز خلال الأيام المقبلة للحاق باللقاء.

ويحتل "العالمي" المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد أربع نقاط، فيما يأتي "الراقي" بالمركز الثامن بثلاث نقاط فقط بعد مرور جولتين من الموسم.