يورو 2024.. حسرة هولندية بسبب إنجلترا

لا شيء أكثر تقلبًا في العالم من أحوال كرة القدم والفرق والأندية والمنتخبات واللاعبين، الليلة أحدهم في القمة وفي اليوم التالي من الممكن أن تجده في القاع.

اليوم يملك ذلك الفريق نجومًا من ضمن الأفضل في العالم، والبارحة لم يكن موجودًا على خريطة الكرة العالمية حتى.

هذا بالتحديد هو الحال بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الهولندي، في ظل كثرة المواهب والنجوم لدى الأول وندرتها لدى الثاني.

أجيال هولندا الذهبية

يومًا ما كان المنتخب الهولندي يملك نجمًا في كل فريق كبير في أوروبا، مثل يوهان كرويف في أياكس وبرشلونة، وجوني ريب في فالنسيا ورود كرول بين أياكس ونابولي، كل هؤلاء تحت قيادة عبقري مثل رينوس ميتشيلز.

وجيل آخر بقيادة فان دير سار ووإدغر ديفيدز في يوفنتوس وفرانك دي بور ومارك أوفرمارس وباتريك كلويفرت في برشلونة، وياب ستام في مانشستر يونايتد وكلارنس سيدورف مع إنتر بالإضافة إلى أسماء أخرى كبرى مثل فان بوميل ورونالد دي بور في أياكس، ودينيس بيركامب في آرسنال وروي مكاي في ديبورتيفو لاكرونا.

كل تلك الأسماء وأكثر شكلت جيلين ذهبيين للمنتخب الهولندي، صحيح أنه لم يكتسح العالم أو أوروبا في الحصول على الألقاب، لكنه خطف قلوب كل متابعي كرة القدم حول العالم.