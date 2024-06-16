الترجي يهزم المنستيري ويتوج بطلا للدوري التونسي للمرة 33
أحرز الترجي مساء اليوم السبت لقب الدوري التونسي للمحترفين بعد فوزه على الاتحاد المنستيري (2 ـ 0) على ملعب رادس ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج باللقب.
وسجل المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز هدف التقدم للترجي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء قبل أن يحسم أحمد سليمان حارس المنستيري النتيجة بتسجيله هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.
ورفع الترجي الذي خاض المباراة منقوصا من حارسه الأساسي أمان الله مميش وقائده محمد أمين بن حميدة رصيده إلى 23 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن الاتحاد المنستيري أقرب ملاحقيه، ليتوج رسميا باللقب قبل جولة واحدة من النهاية.
ويعد هذا التتويج السابع في آخر 8 مواسم لفريق باب سويقة والثالث والثلاثين في تاريخ النادي الذي سيحتفل في يناير المقبل بالذكرى 106 لتأسيسه.
وستكون المباراة الأخيرة في الدوري أمام الصفاقسي على ملعب الأخير شكلية لبطل تونس، فيما ستكون نتيجتها مهمة في تحديد الفريقين اللذين سيلعبان مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024 ـ 2025.
وكان الترجي بلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي قبل الخسارة أمام الأهلي (1 ـ 0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما غادر سباق كأس تونس، لكنه استطاع تدارك الأمر سريعا باستعادة لقب الدوري.