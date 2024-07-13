أدلى التونسي علي معلول، نجم الأهلي المصري، بأول تعليق بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال معلول في تصريحات لإذاعة "ديوان" التونسية إن الإصابة جاءت في توقيت صعب للغاية، ولكنه راضٍ بقضاء الله، ويسعى للعودة بكل قوة للمستطيل الأخضر لاستكمال مشواره.

وأضاف "هناك تحسن كبير في حالتي الصحية، قطعت شوطًا كبيرًا في برنامجي العلاجي والأمور تتطور للأفضل".

وتابع "لا أستطيع تحديد موعد محدد للعودة إلى الملاعب؛ لأن هذه الإصابة تختلف من شخص لآخر وفقاً لاستجابته للعلاج، ولكن أتمنى أن أعود بكل طاقتي للتدريبات بعد شهرين".

وعن تفضيله العلاج في مصر، رغم نهاية عقده مع الأهلي، قال معلول "أولًا أشكر إدارة القلعة الحمراء ورئيس النادي محمود الخطيب؛ لأن الجميع وقف بجواري حتى آخر لحظة، وقرر النادي علاجي، وتوفير كل الإمكانيات لتأهيلي من الإصابة".

وأضاف "إدارة الأهلي عرضت بالفعل علاجي في دول أخرى بخلاف مصر، ولكنني اخترت العلاج في القاهرة؛ لأنني على ثقة كبيرة في الطاقم الطبي والأمور بالفعل تسير بشكل أفضل".

وتحدث معلول عن مستقبله بعد نهاية عقده مع الأهلي قائلًا "حتى الآن لم أفكر في الأمر، كل هدفي أن أعود إلى الملاعب، وسأعود أقوى بإذن الله، وأشكر الجماهير التي تدعمني بقوة، وتقدر ما قدمته للنادي".