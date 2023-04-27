كم نقطة يحتاجها برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني؟
فشل برشلونة في توسيع الفارق مع ريال مدريد بعد سقوطه 1/2 أمام رايو فاليكانو في الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.
وبعد نحو 24 ساعة من خسارة ريال مدريد 2/4 أمام جيرونا كانت الفرصة مواتية أمام برشلونة لتوسيع الفارق مع ريال مدريد إلى 14 نقطة لكن البلوغرانا سقط 1/2 أمام مضيفه رايو فاليكانو ليظل الفارق عند 11 نقطة.
ومع تبقي 7 جولات (21 نقطة) على نهاية الليغا فإن برشلونة يحتاج إلى حصد 11 نقطة من المباريات السبع المتبقية لضمان التتويج بلقب الليغا، مع افتراض أن ريال مدريد سيحقق الفوز في جميع مبارياته السبع المتبقية.
وفي المباريات السبع المتبقية سيلعب برشلونة على ملعبه كامب نو مع ريال بيتيس وأوساسونا، ثم يحل ضيفا على إسبانيول، قبل أن يستضيف ريال سوسيداد، ثم يسافر لمواجهة بلد الوليد، على أن يستضيف مايوركا وأخيرا يلاقي سيلتا فيغو خارج الكامب نو.
ومنذ خسارته 0/4 أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا تعادل برشلونة مرتين مع جيرونا وخيتافي، ثم تغلب 1/0 على أتلتيكو مدريد قبل أن يسقط أمام رايو فاليكانو
ونال برشلونة لقب الدوري الإسباني 26 مرة آخرها موسم 2018/2019، مقابل 35 لقبا لريال مدريد آخرها الموسم الماضي.
وحال نجاحه في التتويج بلقب الليغا سيكون برشلونة قد حقق لقبين هذا الموسم إذ نال لقب كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي في الرياض.
وودع برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ثم من دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، ومن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.