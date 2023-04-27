كم نقطة يحتاجها برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني؟

ومع تبقي 7 جولات (21 نقطة) على نهاية الليغا فإن برشلونة يحتاج إلى حصد 11 نقطة من المباريات السبع المتبقية لضمان التتويج بلقب الليغا، مع افتراض أن ريال مدريد سيحقق الفوز في جميع مبارياته السبع المتبقية.

وفي المباريات السبع المتبقية سيلعب برشلونة على ملعبه كامب نو مع ريال بيتيس وأوساسونا، ثم يحل ضيفا على إسبانيول، قبل أن يستضيف ريال سوسيداد، ثم يسافر لمواجهة بلد الوليد، على أن يستضيف مايوركا وأخيرا يلاقي سيلتا فيغو خارج الكامب نو.

ومنذ خسارته 0/4 أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا تعادل برشلونة مرتين مع جيرونا وخيتافي، ثم تغلب 1/0 على أتلتيكو مدريد قبل أن يسقط أمام رايو فاليكانو