ديوكوفيتش يهزم فريتز ويضرب موعدا مع ألكاراز في قبل نهائي أمريكا المفتوحة

أعاد نوفاك ديوكوفيتش تأكيد هيمنته على تيلور فريتز المصنف الرابع بالفوز عليه 6-3 و7-5 و3-6 و6-4، ليضرب موعدا مع كارلوس ألكاراز في مواجهة مثيرة مرتقبة قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وصل اللاعب الصربي (38 عاما) إلى ملعب آرثر آش بعد أن تغلب على فريتز في جميع المواجهات العشر السابقة بينهما، لكنه اضطر إلى القتال بقوة في بعض الأحيان لتجاوز وصيف بطل العام الماضي والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق لقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى.

أخبار ذات علاقة ديوكوفيتش يحاول حلَّ "لغز" عدم ظهوره بأداء جيد في أمريكا المفتوحة للتنس

أخبار ذات علاقة ديوكوفيتش يتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا للتنس على حساب سفايدا

وقال ديوكوفيتش: "كانت مباراة متقاربة للغاية. كان من الممكن أن يحسمها أي طرف. كنت محظوظا لإنقاذ نقاط كسر الإرسال الحاسمة في المجموعة الثانية".

وأضاف: "في معظم فترات المجموعة الثانية والثالثة كان هو اللاعب الأفضل. في مثل هذا النوع من المباريات، تحسم نقاط قليلة الفوز. ولحسن الحظ كان ذلك من جانبي، خاصة في نهاية المجموعة الرابعة".

وبعد بداية قوية، تعرض ديوكوفيتش لضغط شديد في الشوط التاسع من المباراة وأنقذ خمس نقاط لكسر الإرسال لينهي المجموعة الافتتاحية لصالحه.

وأخيرا كسر فريتز، وهو آخر لاعب أمريكي كان لا يزال ينافس في البطولة، إرسال منافسه في محاولته 11 لكنه أخفق في تحقيق أقصى استفادة من ذلك وسرعان ما وجد نفسه متأخرا بمجموعتين.

وأظهر اللاعب الأمريكي عزيمة كبيرة للفوز بالمجموعة الثالثة من خلال تحسين الإرسال ولكن كان هذا هو كل شيء بالنسبة له.

وحافظ ديوكوفيتش على تقدمه 5-4 في المجموعة الرابعة وأهدر نقطتين لحسم المباراة في الشوط التالي قبل أن يفوز بها ويعزز سجله إلى 16 انتصارا دون هزيمة أمام اللاعبين الأمريكيين في بطولة أمريكا المفتوحة.

وشدد اللاعب الصربي: "كان الشوط الأخير محطما للأعصاب، بصراحة، كانت مباراة صعبة على تيلور لينهيها بخطأ مزدوج. لم يكن يستحق ذلك، لكنه قاتل بقوة وكانت بطولة رائعة بالنسبة له".

وأردف: "لم أشعر أنني كنت مهيمنا من الخط الخلفي. في فترات كثيرة من شوط إرسالي، كنت أحاول فقط البقاء على قيد الحياة والقتال على كل كرة، أنا فخور بالقتال الذي خضته؛ ما زلت أستمتع بهذه الرياضة".

واحتفل ديوكوفيتش، الذي يبحث عن لقبه الخامس في فلاشينغ ميدوز، بالفوز برقصة لابنته تارا.