4 وديات.. مولودية الجزائر يعلن برنامج معسكره الإعدادي في تونس

أعلن مولودية الجزائر بطل الدوري الجزائري للمحترفين للموسمين الماضيين عن 4 مباريات ودية تحضيرية خلال معسكره المقام حاليا في مدينة طبرقة في الساحل الشمالي الغربي لتونس.

وبدأ فريق المولودية معسكره الإعدادي المغلق في تونس أمس الأحد، تحت قيادة مدربه الجديد الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، فيما سيجري تدريبات يومية في مقر الإقامة حتى الأربعاء 30 يوليو موعد أول مباراة ودية ضمن البرنامج الإعدادي.

وكشف فريق المولودية عن مواجهة أولى أمام الأولمبي الباجي التونسي يوم 30 من الشهر الجاري في ملعب مقر الإقامة في طبرقة.

وعقب ذلك سيلعب رفاق المدافع الجديد أيمن بوقرة، أمام شباب قسنطينة، يوم السبت 2 أغسطس المقبل، قبل ملاقاة نادي الخور القطري بعد ذلك بيومين أي يوم الاثنين 4 من الشهر ذاته.

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ويختتم فريق المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، مبارياته الإعدادية خلال المعسكر "التونسي" ، بمواجهة نادي حمام الأنف التونسي، الناشط في دوري المحترفين 2 وذلك يوم الخميس 7 أغسطس 2025 في العاصمة تونس.

ولم يوقع بطل الدوري الجزائري الكثير من الصفقات في الميركاتو الصيفي الجاري، إذ ضم فقط المدافع أيمن بوقرة، فيما كان قدوم المدرب رولاني موكوينا الحدث الأبرز للنادي.

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وتوّج المولودية في مايو الماضي بلقب الدوري للمرة الثانية تواليا والتاسعة في تاريخه، وفي الموسم ذاته، بلقب السوبر وبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا وذلك تحت قيادة التونسي خالد بن يحيى.