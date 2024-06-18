"آل الشيخ" يكشف كواليس إعلان لاعبي الأهلي المصري المثير للجدل
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، كواليس الإعلان الترويجي للفيلم السينمائي "أولاد رزق 3" والذي ظهر خلاله السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري بجانب 3 لاعبين من الفريق هم إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي "أفشة".
وحمل الإعلان اسم "القاضية" إشارة إلى هدف أفشة الشهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك موسم 2019 – 2020.
وأثار هذا الإعلان جدلًا واسعًا وسط أنباء حول غضب مشجعي الزمالك بداعي أن الإعلان يبدو مسيئًا للفريق الأبيض.
وقال آل الشيخ في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب بقناة (MBC MASR) إن الإعلان لم يحمل إساءة لأحد ولم يذكر به اسم أي فريق آخر.
وأشار إلى أن البعض تعامل مع الأمر بحساسية، ولكن الإعلان لم يشمل أي أمور غير مناسبة أو مسيئة لأحد.
وأكد أن محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي ظهر في حوار تليفزيوني مع الإعلامي إبراهيم فايق والبعض حاول تصيد الأخطاء له موضحًا أن الأمر كان غريبًا بالنسبة له ولا يعلم سبب التربص بالنجوم.
وأضاف:" أحب أفشة على المستوى الشخصي وسبق أن قمت بضمه من إنبي إلى بيراميدز حين كنت مالكًا للنادي".
وتابع:" حدث التواصل مع إدارة الأهلي وتم الاتفاق على مقابل مالي نظير ظهور اللاعبين وتم اختيار السيناريو المناسب للإعلان وتنفيذه خلال 18 ساعة فقط".
وأتم قائلًا:" الإعلان يبقى دعمًا للاعبي الأهلي والنادي الأكثر جماهيرية في الوطن العربي بجانب الهلال السعودي، ومن حقهم أن ينالوا هذا الدعم الكبير".