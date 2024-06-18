"آل الشيخ" يكشف كواليس إعلان لاعبي الأهلي المصري المثير للجدل

وقال آل الشيخ في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب بقناة (MBC MASR) إن الإعلان لم يحمل إساءة لأحد ولم يذكر به اسم أي فريق آخر.

وأشار إلى أن البعض تعامل مع الأمر بحساسية، ولكن الإعلان لم يشمل أي أمور غير مناسبة أو مسيئة لأحد.

وأكد أن محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي ظهر في حوار تليفزيوني مع الإعلامي إبراهيم فايق والبعض حاول تصيد الأخطاء له موضحًا أن الأمر كان غريبًا بالنسبة له ولا يعلم سبب التربص بالنجوم.