احتفال كبير من روديغر بعد إنقاذ رائع أمام الدنمارك (صورة)

احتفل أنطونيو روديغر ، مدافع منتخب ألمانيا ، بشكل كبير بعد إنقاذ رائع في اللحظات الأخيرة من عمر لقاء الدنمارك مساء السبت في ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".

وفاز منتخب ألمانيا على منافسه الدنمارك بنتيجة 2-0 ليصعد إلى ربع نهائي البطولة القارية التي يستضيفها على أرضه.