أنشيلوتي يُكمل الفضيحة.. هجوم كبير على المدرب الإيطالي بسبب رافينيا

وجهت صحيفة "سبورت" هجومًا حادًا ضد كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، بشأن إصراره على تواجد رافينيا، نجم برشلونة، في مواجهته المقبلة مع "السامبا" خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقالت الصحيفة إن أنشيلوتي قرر منح راحة كاملة لثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدير ميليتاو، مقابل الاعتماد على رافينيا أساسيًا في مواجهة لا تحمل أي أهمية أمام بوليفيا، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الختامية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف التقرير: "الفضيحة تتضح ملامحها شيئًا فشيئًا، أنشيلوتي ضاعف رهانه، ودفع بالجناح البرازيلي رافينيا إلى التشكيلة الأساسية التي ستخوض، فجر الأربعاء، مباراة مرتقبة على الارتفاع الشاهق في مدينة "إل ألتو"، ضمن ختام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 أمام بوليفيا، في لقاء لا يعني شيئًا للبرازيل، فهي ضمنت التأهل منذ يونيو الماضي. على النقيض، يبحث أصحاب الأرض عن انتصار يحيي آمالهم في بلوغ الملحق، شرط تعثر فنزويلا على ملعبها أمام كولومبيا".

وتابعت الصحيفة: "ازدواجية المعايير لدى أنشيلوتي بين ريال مدريد وبرشلونة في هذا التوقف الدولي تبدو صارخة، الثلاثي البرازيلي في صفوف الملكي: فينيسيوس جونيور، ورودريغو، وإيدير ميليتاو، ظلوا مرتاحين في العاصمة الإسبانية".

وأردف: "إذا لم يغيّر أنشيلوتي قراره خلال الحصة التدريبية الأخيرة المقررة يوم الاثنين، قبل التوجه إلى بوليفيا، فإن المهاجم الكتالوني سيكون مضطرًا للظهور في التشكيلة الأساسية خلال المباراة التي لا يرغب أحد في خوضها ضمن التصفيات: مواجهة على الارتفاع المخيف في "إل ألتو" على علو 4,100 متر. إنها مهمة شبه مستحيلة، حيث يُرهق الجسد بشكل هائل".

تُقام مباراة البرازيل وبوليفيا، فجر الأربعاء، وسيكون أمام رافينيا 4 أيام قبل المباراة التالية لفريقه برشلونة في الدوري ضد فالنسيا.