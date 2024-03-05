أول تصريحات بتكوفيتش بعد إعلانه مدربا للجزائر

قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإثنين لوسائل الإعلام، المدرب الجديد لمنتخب محاربي الصحراء، البوسني، فلاديمير بتكوفيتش الذي وقع عقدا لمدة عامين للإشراف على المنتخب الأول.

وفي أول مؤتمر صحفي، بعد توقيعه رسميا على وثائق عقد تدريب المنتخب الجزائري، حدد فلاديمير بيتكوفيتش لأهداف الرئيسة التي يعمل على بلوغها في مهمته التدريبية والتي ستبدأ بالتأهل لكأس امم إفريقيا 2025 في المغرب ثم النظر إلى ما أبعد من ذلك وفق قوله.

وقال بتكوفيتش: "الهدف الأول لنا هو التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، ثم النظر إلى أعلى من ذلك، من الواضح أنه ينبغي علينا التأهل إلى كأس العالم 2026، لابد أولا من تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها لكلا الطرفين، سأتعامل مع الأمور خطوة بخطوة، ودائما ما تكون المباراة القادمة أكثر أهمية من المباراة الأخيرة".

وكشف المدرب الذي قاد منتخب سوسيرا بين عامي 2014 و2021، أنه يشعر "بسعادة غامرة في الجزائر، ومنذ لقائه الأول مع وليد صادي كان لديه الكثير من الطموحات التي يعمل على تحقيقها في مهمته الجديدة."

وكان في استقبال فلاديمير بتكوفيتش رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، الذي قدم المدرب الجديد لمحاربي الصحراء قبل أن يفسح له المجال للحديث عن طموحاته القادمة.

وأكد المدرب البوسني أنه لم يأت إلى هنا لإضافة محطة تدريبية لسيرته الذاتية ولكن من أجل للفوز، مضيفا أنه اختار قائمة أولية من 45 لاعبا ستعدادًا للمباراتين الوديتين المقبلتين أمام منتخبي جنوب أفريقيا وبوليفيا في دورة الجزائر الدولية شهر مارس/آذار الحالي، لكن ذلك لن يكون بمثابة الجواز الذي سيمكن اللاعب من التواجد دوما في المنتخب.

وأضاف: "في الوقت الحالي، ليس لدينا الكثير من الوقت للتعرف على اللاعبين، أحتاج لرؤيتهم، وهم يلعبون على أرض الملعب، لا أفرق بتاتا بين اللاعبين المحترفين في الخارج والمحليين الذين يلعبون في الدوري الجزائري، بل يجب أن نجد التكريبة المثلى لتشكيل مجموعة متجانسة، وفي كل الأحوال سأختار أفضل اللاعبين وأكثرهم جاهزية دون الاهتمام بالأسماء."

وكان بيتكوفيتش (60 عاما) توصل لاتفاق الخميس الماضي مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول قبل أن يمضي الإثنين رسميا على عقود الإشراف على الجهاز الفني حتى موفى العام 2026.