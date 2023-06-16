ماذا قال غوريتسكا عن سر تحيته الخاصة مع كيميتش؟ (صورة)

وأضاف: "هي تشكل جزءا من تحية الفريق منذ سنوات ويتعلق الأمر بفيلم وهذا ما يمكنني الكشف عنه، حتى لا يصبح الموضوع مملا بالنسبة لكم، يجب أن تقوموا كصحفيين بقليل من البحث".

وانضم غوريتسكا، البالغ من العمر 28 عاما، لبايرن ميونخ في 2018 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع شالكة، وشارك الموسم المنقضي في 40 مباراة مع النادي البافاري سجل فيها 6 أهداف وصنع 6.

ويبلغ كيميتش من العمر أيضا 28 عاما، وانضم للفريق من شتوتغارت مقابل 8.5 مليون يورو، وشارك الموسم المنقضي في 47 مباراة مع النادي البافاري سجل فيها 7 أهداف وصنع 11.

ويتردد أن برشلونة يريد التعاقد مع كيميتش هذا الصيف لكن رد اللاعب المميز كان صادما لبطل الليغا.

وقال كيميتش: "من الصعب تجنب شائعات رحيلي عن بايرن ميونخ".

وأضاف: "بشكل عام لست منشغلا بهذه الأمور.. كما يعلم الجميع، لدي عقد لمدة عامين، وأمامنا خطط كبيرة في بايرن ميونخ".

ونال كيميتش كل الألقاب الممكنة مع بايرن ميونخ، بينها السداسية التاريخية في 2020.

يشار إلى أن كيميتش لعب لبايرن ميونخ 347 مباراة سجل فيها 40 هدفا وصنع 94.