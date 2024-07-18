تقدم اتحاد كرة القدم في جبل طارق بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اليوم الخميس بعدما ردد لاعبو إسبانيا هتافات "جبل طارق إسبانية" خلال احتفالهم بالفوز ببطولة أوروبا 2024.

وأقامت إسبانيا احتفالات في العاصمة مدريد بعد الفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا، حيث ردد لاعبون بينهم القائد ألفارو موراتا ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي "جبل طارق إسبانية".

وتعد جبل طارق من أقاليم ما وراء البحار التابعة للسيادة البريطانية، وعندما لفت موراتا انتباه رودري إلى أنه يلعب لصالح ناد إنجليزي، رد "لا أهتم". وقال اتحاد الكرة في جبل طارق إن مقطع الفيديو أثار "غضبا واستياء وإحباطا".

"التصرف المعني مسيء جدا لمواطني جبل طارق الذين مارسوا مرارا وتكرارا حقوقهم الديمقراطية للبقاء ضمن أقاليم ما وراء البحار البريطانية.

وتابع في بيان رسمي:"رغم أن لجبل طارق حدودا مع إسبانيا، وتثمن علاقات التعاون الوثيقة مع إسبانيا والشعب الإسباني، فإنها ضمن أقاليم ما وراء البحار البريطانية وستظل كذلك".

وأضاف:"كما أن التصرف مسيء جدا لاتحاد الكرة في جبل طارق، إذ يشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون لنا وجود اتحاد وطني مستقل عضو باليويفا".

وقال اتحاد جبل طارق لكرة القدم، إن الهتافات "استفزازية للغاية ومهينة بطبيعتها" وأن تصرف اللاعبين يخالف لوائح اليويفا المتعلقة بالانضباط.

ويحتل منتخب جبل طارق المركز 198 في تصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات، والذي صدر اليوم الخميس 18 يوليو الجاري.