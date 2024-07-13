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رياضة

رسميا.. الاتحاد الليبي لكرة القدم يحسم مصير مدرب المنتخب الأول

يخوض المنتخب الليبي تصفيات أمم أفريقيا 2025 مع نيجيريا والبنين ورواندا
رسميا.. الاتحاد الليبي لكرة القدم يحسم مصير مدرب المنتخب الأول
الصربي ميتشو
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 2:57 م

نجح الاتحاد الليبي لكرة القدم في تمديد عقد الصربي ميلوتين سريدوفيتش المعروف باسم"ميتشو"، على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول، وذلك حتى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب انطلاقا من 21 ديسمبر 2025.

وقال عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، إن الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع ميتشو على تمديد عقده لمدة 16 شهرا إضافية، لينتهي مع ختام مشوار منتخب فرسان المتوسط في كأس أمم أفريقيا المقبلة، التي تدور خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026.

وأضاف الشلماني أن الاتفاق مع ميتشو تضمن أيضا استقدام الجهاز الفني طاقما مساعدا، ومعدا بدنيا، ومحلل أداء، ومترجما؛ للعمل معه في الفترة المقبلة.

وتطرق رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى تقييم الفترة الماضية في عمل المدرب الصربي، وتحديدا في مشوار المنتخب خلال تصفيات كأس العالم 2026.

وتشمل مدة العقد الجديد لميلومين سريدوفيتش أيضا مشاركة المنتخب الليبي في البطولة العربية للمنتخبات (2025)، وكأس أمم أفريقيا للمحليين، وتصفيات كأس العالم.

رياضةالمنتخب الليبيتصفيات كأس أمم أفريقيا

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