حققت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إنجازا غير مسبوق في مسيرتها الرياضية بعدما تغلبت اليوم السبت على نظيرتها المجرية أنا لوكا هاموري (5 ـ0) في ربع نهائي مسابقة الملاكمة لوزن أقل من 66 كيلوغراما ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشقت الملاكمة الجزائرية طريقها بثبات لتفوز في نزالها بخمس نقاط دون رد وتضمن على الأقل التتويج بالميدالية البرونزية بقطع النظر عن نتيجة نصف النهائي أمام منافستها التايلاندية .

ولقيت إيمان خليف (25 عاما) مساندة جماهيرية قياسية من قبل الجمهور العربي والجزائري داخل القاعة، بجانب الدعم الشعبي الذي وجدته خارج قاعة النزال بعد الحملة التي استهدفاتها على خلفية الجدل حول أهليتها الجنسية لخوض منافسات الملاكمة النسائية.

وفازت إيمان خليف على المجرية أنا لوكا هاموري بنتيجة (5 ـ0) حيث فرضت تفوقها في الجولات الثلاث من النزال.

وعقب التأهل، انهارت إيمان خليف بالبكاء وهي ترد على أسئلة الصحفيين، بعد أن عانت طوال الأيام الماضية من حملة التشكيك في أهليتها الجنسية، وهتفت بعد الفوز والتأهل لنصف النهائي: "الله أكبر، أشكر كل من دعمني وساندني بقوة طوال الفترة الماضية التي كانت هي الأصعب طوال مسيرتي، هذه الميدالية التي ضمنت الحصول عليها هي ميدالية العزة والكرامة ورد الاعتبار".

وأضافت إيمان خليف التي أثير الجدل من حولها بعد أن منحتها اللجنة الأولمبية الدولية حق المشاركة في أولمبياد باريس: "الآن يمكنني أن أقول إنني سأطمح للذهبية، ولكن صدقا كلماتي لا يمكن أن تعبر عن مشاعري الكبيرة تجاه الشعب الجزائري وكل من دعمني، ستكون الميدالية الذهبية ميدالية الكرامة إذا أحرزتها".

وتواجه خليف في نصف النهائي التايلاندية جانجيم سوانافينغ يوم الثلاثاء المقبل.