نادي الفتح السعودي يعلن تعاقده مع المدرب سلافن بيليتش

وسبق لبيليتش، البالغ عمره 54 عامًا، تدريب الاتحاد في موسم 2018-2019، لكنه رحل بعد 19 مباراة فقط بسبب سوء النتائج.

وكان واتفورد، المنافس في الدرجة الثانية بإنجلترا، آخر محطات بيليتش التدريبية قبل رحيله عن الفريق في مارس 2023.