نادي الفتح السعودي يعلن تعاقده مع المدرب سلافن بيليتش
أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش ليقود الفريق في الموسم المقبل.
وقال النادي في بيان، في تويتر: "أعلنت إدارة الفتح عن تعاقدها مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش لتولي الإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل".
وسبق لبيليتش، البالغ عمره 54 عامًا، تدريب الاتحاد في موسم 2018-2019، لكنه رحل بعد 19 مباراة فقط بسبب سوء النتائج.
وكان واتفورد، المنافس في الدرجة الثانية بإنجلترا، آخر محطات بيليتش التدريبية قبل رحيله عن الفريق في مارس 2023.
كما سبق له تدريب وست هام يونايتد ووست بروميتش ألبيون الإنجليزيين ومنتخب كرواتيا.
وأنهى الفتح الدوري في المركز السادس خلال الموسم المنصرم.