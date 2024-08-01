ينتظر ليفربول مواجهة قوية مقبلة في معسكره التحضيري للموسم الجديد في مواجهة مانشستر يونايتد، فجر الأحد المقبل، ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريقان خلال الفترة الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

وكان ليفربول قد فاز على آرسنال (2-1)، في ودية بينهما فجر الخميس، بينما نجح يونايتد في التفوق على ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق يونايتد فوزه الثاني من أربع مباريات (فاز على رينجرز الإسكتلندي 2-0 وخسر أمام روزنبورغ النرويجي 0-1، وآرسنال 1-2).

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية، في تمام الساعة الثانية والنصف صباح الأحد المقبل، وتذاع عبر قناة "إم بي س مصر 2"، ويعلق عليها رؤوف خليف.

يذكر أن يونايتد قد حقق لقبًا وحيدًا فقط الموسم الماضي، وذلك بعدما نجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد، على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وبعد مواجهة مانشستر يونايتد، سيلاقي "الريدز" نظيره إشبيلية 11 من الشهر نفسه، ثم يبدأ موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بعد 6 أيام ضد إيبسويتش تاون.