تصريح نائب رئيس الزمالك ينذر بأزمة كبيرة مع زيزو

كشف هشام نصر ، نائب رئيس نادي الزمالك المصري، عن مطالب أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

وأعلن زيزو في بيان رسمي رفضه الرحيل إلى نادي نيوم السعودي الناشط في دوري يلو واستمراره مع الزمالك دون حسم ملف تجديد عقده.

وقال نصر عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن زيزو له مطالب مالية تتخطى 60 مليون جنيه مصري كراتب سنوي من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن زيزو يجيد استغلال نجوميته وتأثيره داخل الفريق في إدارة ملف تجديد عقده مؤكداً أن حب النادي يجب أن يصاحبه تضحيات من أجل البقاء.

وأضاف:" زيزو يرى أنه ضحى بمبلغ مالي ضخم في السعودية من أجل البقاء مع الزمالك ، وهذا حقه ولكن مازالت مطالبه المالية بعيدة عن قدرات القلعة البيضاء وإمكانية تحملها".

وتابع:" زيزو كان سيتقاضى مبلغاً أكبر مما طلبه من الزمالك ربما يصل إلى الضعف، ولكن في النهاية هل يستطيع النادي الوفاء بمطالب اللاعب أم سيعود إلى الدائرة نفسها بتأخر المستحقات وعدم الالتزام بها والدخول في نزاعات قضائية".

وأثارت تصريحات هشام نصر بشأن ملف تجديد عقد زيزو مخاوف جماهير الزمالك بشأن رحيل اللاعب صاحب الـ28 عاماً عقب نهاية عقده.

وسبق أن أبدى والد زيزو والمسؤول عن إدارة أعماله استياءه من تسريب مفاوضات تجديد التعاقد لوسائل الإعلام من جانب مسؤولي القلعة البيضاء.

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ولعب زيزو في قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة المصري قبل رحيله إلى ليرس البلجيكي عام 2013 ثم انضم إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي في يناير 2017 حتى صيف العام نفسه.

وانتقل زيزو إلى موريرينسي البرتغالي في صيف 2017 قبل أن يرحل إلى الزمالك في يناير 2019.

وخاض جناح الزمالك 231 مباراة بالقميص الأبيض، وسجل 76 هدفًا، وقدم 64 تمريرة حاسمة، ونجح في دخول قائمة هدافي النادي عبر التاريخ.

وساهم زيزو في تحقيق العديد من الألقاب مع الزمالك على رأسها التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي مرتين بجانب حصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرتين.

وفاز اللاعب أيضاً بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر وكأس السوبر المصري مرة واحدة، كما حقق لقب هداف الدوري موسم 2021 – 2022 برصيد 19 هدفاً.