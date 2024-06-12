النصر السعودي يقدم عرضًا ضخمًا لمهاجم روما
كشفت تقارير صحفية عن تلقي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم روما الإيطالي، عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام الماضية.
اللاعب صاحب الـ30 عامًا ينتهي تعاقده مع فريقه في صيف عام 2025.
وكان اللاعب الأرجنتيني أوضح في تصريحات سابقة، أنه غير متأكد من البقاء مع نادي العاصمة الإيطالية، بالموسم المقبل.
وكشفت صحيفة "tuttosport” الإيطالية، أن ديبالا تلقى عرضًا ماليًّا ضخمًا للغاية من النصر السعودي الأسبوع الماضي، ولكن اللاعب رفض العرض.
وتابعت الصحيفة، أن العرض بلغت قيمته 20 مليون يورو سنويًّا وبعقد يمتد لثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن ديبالا لا يبدو مهتمًّا بالانتقال إلى السعودية، إلى جانب شريكه السابق في يوفنتوس كريستيانو رونالدو.
وسبق أن أبدت إدارة الشباب رغبتها في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، لتدعيم مركز الهجوم بالموسم الجديد.
وكانت كشفت تقارير في وقت سابق أن إدارة نادي روما ستبدأ في الاستماع إلى العروض المقدمة من الدوري السعودي بشأن ديبالا، البالغ 30 عامًا، بالفترة المقبلة في حال فشلت محادثات تمديد عقده.
ويرتبط ديبالا بعقد مع روما حتى 2025، وكان انضم إليه في يوليو 2022، قادمًا من يوفنتوس، وتبلغ قيمته السوقية نحو 20 مليون يورو.
ديبالا كان لعب 39 مباراة مع روما، بكل المسابقات، بموسم 2023-24، وسجل 16 هدفًا وصنع 10.