النصر السعودي يقدم عرضًا ضخمًا لمهاجم روما

كشفت تقارير صحفية عن تلقي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم روما الإيطالي، عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام الماضية.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا ينتهي تعاقده مع فريقه في صيف عام 2025.

وكان اللاعب الأرجنتيني أوضح في تصريحات سابقة، أنه غير متأكد من البقاء مع نادي العاصمة الإيطالية، بالموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "tuttosport” الإيطالية، أن ديبالا تلقى عرضًا ماليًّا ضخمًا للغاية من النصر السعودي الأسبوع الماضي، ولكن اللاعب رفض العرض.

وتابعت الصحيفة، أن العرض بلغت قيمته 20 مليون يورو سنويًّا وبعقد يمتد لثلاث سنوات.