بعد ظهوره حزينا.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الفوز على الخلود

وجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة رائعة لجماهير ناديه، بعد قيادته "العالمي" لتحقيق فوز ثمين على منافسه الخلود بنتيجة 0/2، في مباراة احتضنها ملعب الأول بارك، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي للمحترفين.

رونالدو فشل في التسجيل أمام الخلود، فتكفّل ساديو ماني وإينيغو مارتينيز بالتوقيع على هدفي النصر في مرمى الخلود، في ليلة بدأت بـ"التكريم"، وانتهت بوجه حزين أثار جدلا واسعا.

أخبار ذات علاقة كم مرة حصل كريستيانو رونالدو على الحذاء الذهبي طوال مسيرته؟

أخبار ذات علاقة جلس وحيدا وصامتا.. تصرف كريستيانو رونالدو يفجر مخاوف جمهور النصر (فيديو)

وقبل اللقاء، قام ماجد عبد الله، أسطورة النصر السابق، بتسليم الأسطورة كريستيانو رونالدو، جائزة هدّاف دوري روشن السعودي، عن موسم 2024-2025.

وحاول رونالدو خلال أحداث اللقاء التسجيل أكثر من مرة ولكن كل كراته ذهبت إلى يد حارس الخلود، ما منعه من زيادة رصيده التهديفي في سعيه القوي للوصول لإنجاز الهدف رقم 1000 في مسيرته المظفرة.

رونالدو ظهر عقب المباراة وهو يلوم نفسه، على إهدار الفرص، ويتحدث مع نفسه، وهي ظاهرة باتت ترافق اللاعب كلما أخفق في مباريات النصر، كما بدا حزينا في لقطة اعتبرها الكثيرون أنها جاءت بسبب عدم تسجيله أي هدف.

ومع ذلك، نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه في منصة "إكس" لقطات مصورة من احتفاله مع الجماهير بتحقيق الفوز.

وقال النجم البرتغالي، مخاطباً أنصار "العالمي": "معاً نقاتل، معاً نفوز، شكراً لكم جميعاً على دعمكم، دعونا نستمر في ذلك".

بفوز الأمس، تصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، بينما تراجع الخلود إلى المركز قبل الأخير دون أي نقطة.

ومن المنتظر أن يواجه النصر نظيره استقلول دوشنبه الطاجيكي، الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2، على ملعب "الأول بارك".

ويتواجد نادي النصر السعودي في المجموعة الرابعة برفقة أندية الزوراء العراقي، استقلول دوشنبه الطاجيكي، وغوا الهندي.