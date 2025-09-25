الخطيب تجاهل الرد عليه.. مدحت شلبي يدرس خطوة مفاجئة بعد بيان الأهلي المصري

يدرس الإعلامي مدحت شلبي خطوة مفاجئة بعد البيان الذي أصدره النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، ردًّا على تصريحاته عبر برنامجه بقناة mbc masr2.

وأطلق شلبي تصريحات هاجم خلالها محمود الخطيب رئيس الأهلي، مؤكداً أن السفارة الأمريكية رفضت منحه تأشيرة دخول الولايات المتحدة لمؤازرة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً هناك.

وقال شلبي عبر برنامجه إن الأهلي أهدر ملايين الدولارات لدفع الشروط الجزائية في عقدي السويسري مارسيل كولر والإسباني خوسيه ريبيرو مدربي الفريق السابقين.

ورد الأهلي على تصريحات شلبي بالشكوى رسمياً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجانب اللجوء للقضاء بخلاف نشر صورة التأشيرة التي حصل عليها الخطيب والتأكيد على عدم سفر الأخير بسبب مشاكل صحية.

وبحسب مصدر مقرب من الإعلامي مدحت شلبي فإن الأخير حاول التواصل بشكل شخصي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاعتذار له، ولكن الأخير تجاهل تماماً الرد عليه.

وأشار إلى أن شلبي أراد الاعتذار بشكل شخصي للخطيب بعد تصريحاته، كما أنه يدرس الاعتذار رسمياً عبر برنامجه بعد البيان الصادر من جانب الأهلي.