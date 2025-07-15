ناد كويتي يقدم عرضا لنجم منتخب مصر والدوري الإنجليزي

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي الدولي المصري سام مرسي، لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي عرضا ماليا مغريا من نادي الكويت للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة EADT الإنجليزية، فإن نادي الكويت قدم عرضا رائعا لضم قائد إبسويتش تاون.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي سيترك سام مرسي دون مقابل لتسهيل رحيله بعدما قدم الكثير للفريق.

ورغم أن مرسي والمدرب كيران ماكينا عبّرا عن رغبتهما في الاستمرار معًا في مسعى النادي للعودة السريعة إلى دوري النخبة، إلا أن المفاوضات بشأن تمديد عقده – الذي ينتهي صيف العام المقبل – لم تشهد أي تقدم.

وسيبلغ مرسي من العمر 34 عامًا في سبتمبر، في وقت أنفق فيه النادي مؤخرًا 7.8 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب وسط دفاعي بالنمط نفسه، وهو آزور ماتوسيوا البالغ من العمر 27 عامًا.

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ويتواجد النجم المصري مع إبسويتش منذ صيف 2021 وصعد معه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يهبط إلى دوري تشامبيونشيب مرة أخرى.

وخاض مرسي 34 مباراة مع إبسويتش في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع مثله.

وإجمالا لعب مرسي 165 مباراة رفقة إبسويتش وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.

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