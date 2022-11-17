قلق في معسكر البرازيل لإصابة غيمارايش وتيليس في التدريبات

وعاد إلى التدريب وهو يعرج وبدا شعوره بعدم الارتياح، لكنه أكمل الحصة مع زملائه.

وتعرض تيليس لعرقلة قوية من الخلف من نيمار واحتاج لمساعدة طبية أيضا. وأمر مدرب البرازيل تيتي بتوقف المران للحظات قبل عودة تيليس للعب.

وبعد يومين من التدريبات الخفيفة في مقر نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث تخوض البرازيل بطلة العالم خمس مرات معسكرا لخمسة أيام قبل السفر إلى قطر يوم السبت، قاد تيتي أول حصة تدريبية كاملة بمشاركة 26 لاعبا.