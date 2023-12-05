بوجود رونالدو وغياب ميسي.. مفاجآت في ترتيب الخمسة الأوائل لسباق الكرة الذهبية 2024
بدأ السباق على الكرة الذهبية لعام 2024 مع بداية موسم 2023-24 في وقت لا تزال فيه أصداء فوز ليونيل ميسي بها للمرة الثامنة صاخبة.
وحسب تقرير "سبورتسكيدا" فربما يشهد العام الجديد حقبة أخرى من الفائزين بالجائزة المرموقة.
وسيطر ميسي وكريستيانو رونالدو على مشهد الكرة الذهبية في السنوات الأخيرة، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا مع بدء سطوع جيل مذهل من اللاعبين.
5 رونالدو
يتصدر رونالدو ترتيب هداف الدوري السعودي بعدما سجل 18 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 20 مباراة في جميع المسابقات مع النصر حتى الآن.
وقد يحتاج رونالدو إلى التفوق على نفسه على الصعيد الدولي أيضًا للفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته مع اعتبار البرتغال مِن المرشحين للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024.
وهناك فرصة كبيرة لأن يصبح رونالدو جزءًا من صراع الكرة الذهبية العام المقبل.
4 مبابي
يحمل كيليان مبابي منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان على كتفيه ومن المتوقع أن يفوز بالعديد من الكرات الذهبية في المستقبل.
اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في حالة رائعة مع باريس سان جيرمان في المراحل الأولى من موسم 2023-24 على الرغم من تقارير عدم ارتياحه لأدواره التكتيكية مع المدرب إنريكي.
وسجل مبابي 18 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين في 20 مباراة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.
3 هالاند
بذل إيرلينغ هالاند كل ما في وسعه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.
وسجل المهاجم النرويجي أكثر من 50 هدفًا لمانشستر سيتي في موسم فوزه بالثلاثية القارية هذا الموسم، لكنه خسر الكرة الذهبية لصالح ميسي، واكتفى بالمركز الثاني أمام مبابي الثالث.
وإذا تمكن السيتي من الفوز بالألقاب هذا الموسم كما فعلوا في موسم 2022-23، فسيكون هالاند منافسًا قويًّا في عام 2024 أيضًا.
وسجل هالاند 19 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 21 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم.
2 هاري كين
ويبدو هاري كين صاحب الـ30 عامًا حرًّا في تحقيق أحلامه بعد أن تخلص من عبء حمل توتنهام هوتسبير على كتفيه خلال السنوات الماضية.
ويقدم كين مستويات مذهلة مع بايرن ميونخ في موسم 2023 إذ سجل 22 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 18 مباراة فقط في جميع المسابقات.
1 بيلينغهام
لم يكن أحد يتوقع التأثير الهائل الذي أحدثه جود بيلينغهام مع ريال مدريد في أيامه الأولى بقميص كبير العاصمة الإسبانية.
وفي سن العشرين، يبدو بيلينغهام قريبًا من أن يصبح لاعب كرة قدم متكاملًا، وهو أمر يبدو أنه قادرٌ عليه بصفاته الفنية وذكائه في اللعب بالإضافة إلى سماته القيادية التي تتساوى مع الأفضل في هذا المجال.
وسجل بيلينغهام 15 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 17 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم.
وحقق الدولي الإنجليزي جائزة الفتى الذهبي بالفعل هذا العام.