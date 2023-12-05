بوجود رونالدو وغياب ميسي.. مفاجآت في ترتيب الخمسة الأوائل لسباق الكرة الذهبية 2024

بدأ السباق على الكرة الذهبية لعام 2024 مع بداية موسم 2023-24 في وقت لا تزال فيه أصداء فوز ليونيل ميسي بها للمرة الثامنة صاخبة.

وحسب تقرير "سبورتسكيدا" فربما يشهد العام الجديد حقبة أخرى من الفائزين بالجائزة المرموقة.

وسيطر ميسي وكريستيانو رونالدو على مشهد الكرة الذهبية في السنوات الأخيرة، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا مع بدء سطوع جيل مذهل من اللاعبين.

5 رونالدو

يتصدر رونالدو ترتيب هداف الدوري السعودي بعدما سجل 18 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 20 مباراة في جميع المسابقات مع النصر حتى الآن.

وقد يحتاج رونالدو إلى التفوق على نفسه على الصعيد الدولي أيضًا للفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته مع اعتبار البرتغال مِن المرشحين للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024.

وهناك فرصة كبيرة لأن يصبح رونالدو جزءًا من صراع الكرة الذهبية العام المقبل.