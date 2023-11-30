بعد أدائه الرائع.. برشلونة يسعى بقوة للإبقاء على كانسيلو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن المصير النهائي للبرتغالي جواو كانسيلو، لاعب برشلونة، والمعار من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى الـ30 من يونيو المقبل.

وانضم كانسيلو لصفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعاني النادي الكتالوني من نقص واضح في مركز الظهير الأيمن، وكانسيلو يقدم أداءً مرضيًا تحت قيادة تشافي، والمثير أيضًا أنه عندما يلعب على الجهة اليسرى، كما فعل في مباراة، الثلاثاء الماضي، ضد بورتو، حيث كان اللاعب حاسمًا في الفوز على الفريق البرتغالي بتسجيله هدفًا وصناعته لهدف زميله جواو فيليكس.