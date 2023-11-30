بعد أدائه الرائع.. برشلونة يسعى بقوة للإبقاء على كانسيلو
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن المصير النهائي للبرتغالي جواو كانسيلو، لاعب برشلونة، والمعار من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى الـ30 من يونيو المقبل.
وانضم كانسيلو لصفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
ويعاني النادي الكتالوني من نقص واضح في مركز الظهير الأيمن، وكانسيلو يقدم أداءً مرضيًا تحت قيادة تشافي، والمثير أيضًا أنه عندما يلعب على الجهة اليسرى، كما فعل في مباراة، الثلاثاء الماضي، ضد بورتو، حيث كان اللاعب حاسمًا في الفوز على الفريق البرتغالي بتسجيله هدفًا وصناعته لهدف زميله جواو فيليكس.
وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن "إدارة برشلونة تسعى لإتمام التعاقد مع كانسيلو بشكل نهائي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به".
وأضاف التقرير: "في نادي برشلونة، يتفق كل من تشافي وديكو، المدير الرياضي للفريق، على ضرورة محاولة التعاقد مع جواو كانسيلو، الذي يمتلك عقدًا مع مانشستر سيتي حتى عام 2027، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع النادي برغبة اللاعب نفسه في البقاء".
وتابع: "لا يزال هناك الكثير من الشهور في الموسم لتقييم أداء اللاعب بشكل أوضح، لكن في إدارة برشلونة الرياضية، يعتقدون تمامًا أنهم يتعين عليهم القتال من أجل الاحتفاظ به، أولاً، لأنه يعتبر ظهيرًا لديه نزعة هجومية، وهو من النمط الذي يناسب برشلونة، ولديه خبرة وروح منافسة، بالإضافة إلى أنه يتمتع بميزة القدرة على اللعب كجناح أو جناح مهاجم، بالإضافة إلى اللعب كظهير أيسر في حالة مواجهة بالدي لأي مشكلة أو تراجع في أدائه".
ووفقًا للصحيفة، تقدر قيمة الظهير البرتغالي من قبل مانشستر سيتي، بنحو 25 مليون يورو، وهو مبلغ سيحاول برشلونة تخفيضه عندما يحين وقت المفاوضات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة لم تتحدث بشكل رسمي مع مانشستر سيتي لضم كانسيلو، لكن تم إبلاغ وكيله خورخي مينديز.