5 نجوم صدموا جمهور الأهلي السعودي أمام بيراميدز

في ليلة كروية للنسيان، سقط الأهلي السعودي في فخ هزيمة قاسية ومفاجئة على أرضه ووسط جماهيره أمام نادي بيراميدز المصري بنتيجة 1-3 ضمن منافسات كأس القارات للأندية، في مباراة كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين.

الخسارة لم تكن مجرد نتيجة عابرة، بل كانت صدمة قوية لجماهير "الراقي" التي كانت تمني النفس برؤية فريقها يقدم أداءً يليق بحجم الأسماء الكبيرة التي يضمها، إلا أن الأداء الباهت والمستوى المتواضع الذي ظهر به عدد من نجوم الفريق، بالإضافة إلى القرارات الفنية للمدرب، كان لكل ذلك الكلمة العليا في هذه السقوط المدوي.

1. إيفان توني: هدف لا يغفر الأداء

على الرغم من تسجيله هدف الأهلي الوحيد من علامة الجزاء، لم يقدم المهاجم الإنجليزي إيفان توني الأداء المأمول منه، ظهر توني معزولاً في كثير من فترات المباراة، وفشل في تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى الفريق المصري. الجماهير كانت تنتظر من مهاجم بحجم وقيمة توني أن يكون أكثر فعالية وتأثيراً في الثلث الهجومي، لا سيما في استقبال الكرات وصناعة الفرص لزملائه، وهو ما غاب بشكل واضح في هذه المواجهة.

2. ميريح ديميرال: صخرة دفاعية تحطمت

يعتبر المدافع التركي ميريح ديميرال أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي للأهلي، إلا أنه في هذه المباراة ظهر بصورة مهزوزة وغير متوقعة، عانى ديميرال في التعامل مع سرعة ومهارة مهاجمي بيراميدز، وظهرت مساحات شاسعة في عمق الدفاع الأهلاوي استغلها الفريق الضيف خير استغلال، الهدف الثالث لبيراميدز كشف بشكل كبير عن سوء التمركز والتغطية من جانب ديميرال وزملائه في خط الدفاع، ما طرح علامات استفهام كبيرة حول جاهزية المنظومة الدفاعية للفريق.

3. فرانك كيسيه: محرك الوسط الذي توقف

غاب الإيفواري فرانك كيسيه، الذي يُلقب بـ"الدبابة" لقوته البدنية وقدرته على السيطرة على وسط الميدان، عن مستواه المعهود تمامًا، لم يتمكن النجم الإيفواري من فرض إيقاعه في منطقة المناورات، وفقد الكثير من الكرات بسهولة، كما فشل في الربط بين خطي الدفاع والهجوم. كانت الجماهير تعول عليه ليكون صمام الأمان في الوسط ومصدر القوة للفريق، لكنه بدا تائهاً ودون تأثير يذكر، مما سمح للاعبي بيراميدز بالتحكم في مجريات اللعب بسهولة.

4. ماتيو دامس: ظهور باهت

في ظهوره الجديد مع الفريق، لم يقدم الظهير البلجيكي ماتيو دامس أي شيء جميل من الذي كانت تأمله الجماهير الأهلاوية. بدا اللاعب غير منسجم مع زملائه، وواجه صعوبات كبيرة في الجبهة التي يشغلها، سواء على المستوى الدفاعي أو في تقديم الإضافة الهجومية.

5. ماتياس يايسله: القائد الذي فقد السيطرة

يتحمل المدرب الألماني ماتياس يايسله الجزء الأكبر من مسؤولية هذه الخسارة. ظهر الفريق مفككاً وغير منظم تكتيكياً، وبدا واضحاً عدم قدرة يايسله على قراءة المباراة بشكل جيد وإجراء التعديلات اللازمة للحد من خطورة الفريق المنافس. التشكيلة التي بدأ بها المباراة والتبديلات التي أجراها لم تغير من واقع الأداء السيئ، بل زادت من حالة الارتباك داخل الملعب.

ختاما، كانت ليلة صادمة بكل المقاييس لجماهير الأهلي التي خرجت محبطة من أداء فريقها ونجومه الذين خذلوهم في هذا الاختبار الهام، ليصبح لزاماً على الإدارة والجهاز الفني مراجعة حساباتهم قبل فوات الأوان.