لن يكون أيقونة في الأهلي.. نجم الدوري المصري يصدم زيزو (فيديو)

وجّه أحمد ياسر، أحد نجوم الدوري المصري الممتاز، ولاعب الاتحاد الليبي السابق، رسالة صادمة للاعب أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشككاً في قدرته على كتابة تاريخ أسطوري مع القلعة الحمراء.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في مصر، بعد انتهاء عقده مع غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي.

وشكّل انتقال اللاعب صدمة عنيفة لجماهير القلعة البيضاء، التي كانت تكن له تقديراً كبيراً وتعتبره أحد رموز الفريق وقادته، خاصة في أعقاب اعتزال النجم شيكابالا، إذ كان يُنظر إلى "زيزو" على أنه الخليفة الطبيعي لشيكا.

تصريح صادم من أحمد ياسر

قال أحمد ياسر لقناة "أون سبورت": "زيزو لاعب كبير ومحترم، لكن التاريخ يشهد أن النادي الأهلي لا يصنع أساطير من لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك".

وأوضح: "من الصعب أن يصبح زيزو أيقونة في القلعة الحمراء".

وأضاف: "خوان ألفينا، لاعب الزمالك الجديد، قادر تماماً على تعويض غياب زيزو، كما أن هناك مواهب قادرة على الظهور مثل ناصر ماهر الذي يستطيع تقديم مستوى مميز".

واختتم ياسر تصريحاته بتأكيد مفاجأته من قرار انتقال اللاعب، قائلاً: "الزمالك قدم لزيزو الكثير وساعده على الوصول إلى المنتخب الوطني. بصراحة، أنا متفاجئ من قراره".