ريال مدريد ينجو من انتفاضة ديبورتيفو ألافيس (فيديو)

اقتنص ريال مدريد فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2، مساء الثلاثاء، في الجولة السابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد دقائق من إلغاء هدف له بسبب التسلل.

وأحرز رودريغو الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 47 ليعزز تقدم فريقه.

وأراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعض لاعبيه باستبدال إيدير ميليتاو، وكيليان مبابي، وفيديريكو فالفيردي.

ونجح ديبورتيفو ألافيس في تسجيل ثنائية متأخرة عن طريق كارلوس بينافيديز، وإنريكي غارسيا، في الدقيقتين 85 و87 من عمر المباراة.

وحاول الضيوف استغلال الانتفاضة، وتسجيل هدف التعادل، ولكن خبرة ريال مدريد في الدقائق الأخيرة لعبت دورًا كبيرًا في الخروج بالفوز بعد دقائق عصيبة قبل النهاية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة، وتوقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وفاز إشبيلية على حساب بلد الوليد بنتيجة 2-1، كما تعادل فالنسيا مع أوساسونا دون أهداف بالجولة ذاتها.