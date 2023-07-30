البطولة العربية.. الشرطة العراقي يفرض التعادل على الترجي
فرض الشرطة العراقي التعادل السلبي على منافسه الترجي التونسي، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في البطولة العربية (كأس الملك سلمان).
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).
ورفع التعادل رصيد الشرطة إلى 4 نقاط من مباراتين، مستفيدا من فوزه 1/0 على النادي الصفاقسي في الجولة الأولى.
في حين يملك الترجي نقطة واحدة، حيث خسر من الاتحاد السعودي في الجولة الأولى.
وفي وقت لاحق، يلعب الاتحاد السعودي مع النادي الصفاقسي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.