البطولة العربية.. الشرطة العراقي يفرض التعادل على الترجي

فرض الشرطة العراقي التعادل السلبي على منافسه الترجي التونسي، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في البطولة العربية (كأس الملك سلمان).

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

ورفع التعادل رصيد الشرطة إلى 4 نقاط من مباراتين، مستفيدا من فوزه 1/0 على النادي الصفاقسي في الجولة الأولى.