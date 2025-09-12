جون إدوارد ينقذ الزمالك من "فضيحة كبرى"

أنقذ جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، القلعة البيضاء من فضيحة كبرى تخص التعاقد مع اللاعب الكيني بارون أوتشينغ.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع اللاعب الكيني أوتشينغ صاحب الـ 19 عاماً لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وتم قيد اللاعب القادم من صفوف فريق سوفاباكا الكيني تحت السن في الساعات القليلة الماضية.

وبحسب مصادر داخل نادي الزمالك، فإن إدارة القلعة البيضاء لم تتمكن من قيد أوتشينغ، في وقت سابق، بسبب عدم توافر سيولة مالية.

وأوضحت المصادر أن جون إدوارد دفع أموالاً من جيبه الخاص من أجل قيد اللاعب في قائمة الزمالك، وتجنب أي مشاكل تتعلق بالصفقة.

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية طاحنة بعد سحب أرض القلعة البيضاء في مدينة السادس من أكتوبر والتي كان مقرراً أن يتم إنشاء فرع للنادي بها.

ويحاول نادي الزمالك التوصل لاتفاق مع وزارة الإسكان لحل أزمة أرض أكتوبر من أجل حل الأزمة المالية.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مرتقبة ضد المصري البورسعيدي، غداً السبت، في الجولة السادسة للدوري المصري.

ويتصدر المصري البورسعيدي ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.