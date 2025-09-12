logo
رياضة

جون إدوارد ينقذ الزمالك من "فضيحة كبرى"

جون إدوارد ينقذ الزمالك من "فضيحة كبرى"
جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالكالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

أنقذ جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، القلعة البيضاء من فضيحة كبرى تخص التعاقد مع اللاعب الكيني بارون أوتشينغ.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع اللاعب الكيني أوتشينغ صاحب الـ 19 عاماً لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وتم قيد اللاعب القادم من صفوف فريق سوفاباكا الكيني تحت السن في الساعات القليلة الماضية.

بارون أوتشينغ

وبحسب مصادر داخل نادي الزمالك، فإن إدارة القلعة البيضاء لم تتمكن من قيد أوتشينغ، في وقت سابق، بسبب عدم توافر سيولة مالية.

أخبار ذات علاقة

فريق الزمالك

مفاجأة.. الزمالك يرفض اللاعب الذي يحلم به الأهلي المصري

 وأوضحت المصادر أن جون إدوارد دفع أموالاً من جيبه الخاص من أجل قيد اللاعب في قائمة الزمالك، وتجنب أي مشاكل تتعلق بالصفقة.

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية طاحنة بعد سحب أرض القلعة البيضاء في مدينة السادس من أكتوبر والتي كان مقرراً أن يتم إنشاء فرع للنادي بها.

أخبار ذات علاقة

آدم كايد مع لاعبي الزمالك

رسميًا.. الزمالك يضم صفقة أفريقية جديدة

ويحاول نادي الزمالك التوصل لاتفاق مع وزارة الإسكان لحل أزمة أرض أكتوبر من أجل حل الأزمة المالية.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مرتقبة ضد المصري البورسعيدي، غداً السبت، في الجولة السادسة للدوري المصري.

أخبار ذات علاقة

جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك

لماذا هدد جون إدوارد بالرحيل عن الزمالك؟

 ويتصدر المصري البورسعيدي ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC