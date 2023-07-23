شجار عنيف بين مشجعي آرسنال خلال مواجهة مانشستر يونايتد (فيديو)

دخل عدد من مشجعي آرسنال في شجار عنيف خلال مواجهة مانشستر يونايتد الودّية على ملعب ماتلايف ستاديوم في نيوجيرسي سيتي في الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو شجارًا عنيفًا بين عدد من مشجعي آرسنال، حيث تبادلوا الركل واللكمات القوية.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإنه ليس من الواضح بعد سبب الشجار، لكن مجموعة كبيرة من مشجعي الغانرز بدأوا تبادل الضربات قبل أن يسقط اثنان من المشجعين.