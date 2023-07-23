شجار عنيف بين مشجعي آرسنال خلال مواجهة مانشستر يونايتد (فيديو)
دخل عدد من مشجعي آرسنال في شجار عنيف خلال مواجهة مانشستر يونايتد الودّية على ملعب ماتلايف ستاديوم في نيوجيرسي سيتي في الولايات المتحدة.
وأظهر مقطع فيديو شجارًا عنيفًا بين عدد من مشجعي آرسنال، حيث تبادلوا الركل واللكمات القوية.
وبحسب صحيفة "ميرور"، فإنه ليس من الواضح بعد سبب الشجار، لكن مجموعة كبيرة من مشجعي الغانرز بدأوا تبادل الضربات قبل أن يسقط اثنان من المشجعين.
ويُظهر الفيديو تورم وجه أحد المشجعين المشاركين في الشجار بفعل اللكمات التي تعرض لها.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد كافٍ من عناصر الأمن كان المشجعون المشاركون في الشجار قد تفرقوا.
وتغلب مانشستر يونايتد 2/0 على آرسنال سجلهما برونو فيرنانديز في الدقيقة 30، وجادون سانشو في الدقيقة 37.
وخاض الفريقان ضربات ترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي، وانتهت أيضًا بفوز مانشستر يونايتد 5/3.
وذكرت " ميرور" أن المباراة كانت متوترة بين اللاعبين، خاصة بعد أن اصطدم ليساندرو مارتينيز بمنافسه بوكايو ساكا في وقت مبكر من المباراة.