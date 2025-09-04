بعد إقالة إبراهيم القاسم.. هل سيعاد نهائي السوبر السعودي؟ (فيديو)

أثير لغط كبير خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية إعادة نهائي السوبر السعودي، بعد إقالة إبراهيم القاسم من منصب الأمين العام لاتحاد الكرة السعودية، على خلفية أحداث البطولة، التي أقيمت في هونغ كونغ الشهر الماضي.

وأوضح الاتحاد السعودي في الفيديو الذي نشره عبر حسابه في منصة "إكس" أنه قام بتشكيل فريق عمل لتقييم ودراسة كافة الجوانب المرتبطة بالموضوع، والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة، بناءً على ذلك فقد عقد المجلس يوم الأربعاء اجتماعاً، تمّ خلاله حرص ومتابعة شاملة لكل ما يهم القطاع الرياضي، وبعد دراسة النتائج التي توصل إليها فريق العمل، أعلن إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم من منصبه، بالإضافة إلى تعيين سمير المحمادي أميناً عاماً.

وتصاعدت أزمة السوبر، بعدما أعلنت لجنة الاستئناف، إلغاء قرار "الانضباط" ضد نادي الهلال، وحكمت مجددًا بثبوت ارتكابه مخالفة للائحة عبر الامتناع عن خوض بطولة كأس السوبر السعودية، واعتبرته خاسرا أمام القادسية بنتيجة 3-0 في نصف النهائي المجدول بتاريخ 20 أغسطس الجاري.

قبل أن يوضح اتحاد كرة القدم أن مشاركة الأهلي في كأس السوبر التي أقيمت في هونغ كونغ نظامية وأن القرار غير قابل للاستئناف، إلا أن نادي القادسية أعلن بعد ذلك أنه سيتخذ جميع الخيارات القانونية والتنظيمية المتاحة لضمان حقوقه، وذلك بعدما تم إشراك "الراقي" أمامه في نصف نهائي السوبر السعودي بدلاً من الهلال.

وكان الأهلي قد فاز بلقب كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على النصر 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها هونغ كونغ.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي في تصريحات تلفزيونية: "بعد بيان اتحاد كرة القدم تسأل عن علاقة الأمين العام بلجنة الاستئناف؟.. أي قرار يصدر له أبعاد تنظيمية له علاقة بالتوقيت وهذا الدور تقوم به أمانة الاتحاد، وهو أمر لم يكن موجودا في قرار الاستئناف، والأمين العام لم يكن يعلم أساسا بصدور قرار الاستئناف، ولكن ليس كل قرار مثل الآخر خاصة أنه صدر قبل مواجهة نهائية".

وأضاف: "الدور التنسيقي الذي كان من المفترض أن يحضر في أكثر من قرار كان غائبا، وهذا كان سببا في اللغط الإعلامي والجماهيري".

وتابع الحميدي: "الجماهير أيضا تتساءل عن نتيجة السوبر وهل سيعاد اللقاء ويلعب القادسية مكان الأهلي، ولكن حسب مصادرنا تؤكد قولا واحدا الأهلي بطل السوبر وبعرق جبينه ولن تعاد المباراة نهائيا، أما قرار الاستئناف والعقوبات ضد الهلال فهي قابلة للطعن، بالتالي القضية ما زالت منظورة".