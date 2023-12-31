"عرض بعد منتصف الليل".. ملحمة كيليان مبابي وريال مدريد تبدأ مجددا

وحاول ريال مدريد أكثر من مرة التعاقد مع كيليان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا، وكانت أبرز المحاولات في 2022، إذ تردد أن اللاعب كان قريبًا من تحقيق حلم اللعب للميرنغي في صفقة انتقال حر.

لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لمدة موسمين حتى يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن "الفصل الأخير من مسلسل مبابي مع ريال مدريد سيدخل يوم الإثنين؛ لأنه سيصبح لاعبا حرا ويمكنه التوقيع مع أي فريق مع دخوله آخر 6 أشهر من عقده".

وأضافت في تقريرها: "ريال مدريد سيتصل بكيليان مبابي بعد منتصف الليل لتقديم عرضه الأخير".

ولم تكشف الصحيفة عن فحوى عرض الريال، ولكنها قالت إن ريال مدريد منح النجم الفرنسي مهلة حتى 15 يناير لاتخاذ القرار".

واختتمت: "هذا آخر عرض سيقدمه ريال مدريد لنجم منتخب فرنسا، وفي حالة المماطلة، فلن يتم التفاوض معه مجددًا".