رسميًا: وزارة الرياضة المصرية تنفّذ قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
نفذت وزارة الشباب والرياضة المصرية، رسميًا حكم محكمة القضاء الإداري بزوال عضوية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعزله من منصبه.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يوم الأحد الماضي، قرارًا بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بإزالة صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.
وأخطرت وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، بتنفيذ حكم القضاء الإداري، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين "قائم" بأعمال رئيس النادي حتى أقرب جمعية عمومية عادية تشتمل على بند انتخاب.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا جاء كالتالي:
أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرًا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه.
حيث أصدرت مديرية الشباب والرياضة في الجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنه 2023 بمضمون هذا الحكم، وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية فيها بند انتخاب، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية 2021-2025، وتم توجيه كافة جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات.
وكانت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة أصدرت تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذًا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.