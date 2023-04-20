رسميًا: وزارة الرياضة المصرية تنفّذ قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يوم الأحد الماضي، قرارًا بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بإزالة صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.

وأخطرت وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، بتنفيذ حكم القضاء الإداري، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين "قائم" بأعمال رئيس النادي حتى أقرب جمعية عمومية عادية تشتمل على بند انتخاب.