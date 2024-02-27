أيقونة سباقات "فورمولا 1" يرشح هذا السائق للتتويج بطلا للعالم

كشف الإسباني فرناندو ألونسو، متسابق الفورمولا 1، أن لقب بطولة العالم لموسم 2024 لن يفلت من قبضة الهولندي ماكس فيرستابين، بطل العالم الحالي وسائق فريق ريد بول.

وقبل أسبوع من ضربة بداية الموسم الجديد لبطولة العالم للفورمولا واحد، وضع فرناندو ألونسو حدا للتشويق الذي يرافق مسار المسابقة، مضيفا أنه على قناعة بأن بطل العالم الحالي "فيرستابين" لن يتخلى عن لقبه خلال عام 2024، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال ألونسو: "لا أملك كرة بلورية تنبئني بما سيحصل في المستقبل، لكنني أعتقد أن ماكس فيرستابين سيكون بطل العالم 2024، فريق ريد بول يهيمن على هذه الرياضة بشكل واضح، وفي الوقت الحالي علينا فقط أن نراقبهم ونرى كيف يتصرفون، هذه حقيقة وليست توقعات أو تخمينا".