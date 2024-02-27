أيقونة سباقات "فورمولا 1" يرشح هذا السائق للتتويج بطلا للعالم
كشف الإسباني فرناندو ألونسو، متسابق الفورمولا 1، أن لقب بطولة العالم لموسم 2024 لن يفلت من قبضة الهولندي ماكس فيرستابين، بطل العالم الحالي وسائق فريق ريد بول.
وقبل أسبوع من ضربة بداية الموسم الجديد لبطولة العالم للفورمولا واحد، وضع فرناندو ألونسو حدا للتشويق الذي يرافق مسار المسابقة، مضيفا أنه على قناعة بأن بطل العالم الحالي "فيرستابين" لن يتخلى عن لقبه خلال عام 2024، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وقال ألونسو: "لا أملك كرة بلورية تنبئني بما سيحصل في المستقبل، لكنني أعتقد أن ماكس فيرستابين سيكون بطل العالم 2024، فريق ريد بول يهيمن على هذه الرياضة بشكل واضح، وفي الوقت الحالي علينا فقط أن نراقبهم ونرى كيف يتصرفون، هذه حقيقة وليست توقعات أو تخمينا".
ويعتقد المتسابق الإسباني، الذي فاز ببطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 عامي 2005 و2006، أن 19 سائقا سيكونون في حلبة السباق يدركون جيدا أنهم لن يصبحوا أبطالا للعالم؛ باعتبار أن ماكس فيرستابين سيواصل تسيّده البطولة، وفق قوله.
وتابع ألونسو، البالغ 42 عاما، أنه وفريقه أستون مارتن سيكون أداؤهم أسوأ من العام الماضي، وفق تقديره، مضيفا: "لا أرى أننا سنكون بالسرعة التي كنا عليها العام الماضي، ستكون المنافسة أصعب، وهناك عيون كثيرة حولنا، وبالتالي يبدو من الصعب أن نتفاجأ بالنتيجة التي سنحرزها".
يشار إلى أن ألونسو، الذي كان في 2005 أول رجل إسباني يتوج بطلا للعالم للفورمولا 1، سيدخل حلبة السباق مع 19 سائقا آخر، لاستئناف الموسم الحالي، وذلك في الثاني من مارس المقبل ضمن جائزة البحرين الكبرى.