تونس تهزم ليبيريا بثلاثية وتعزّز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

قطع المنتخب التونسي خطوة أخرى نحو التأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز اليوم الخميس على ضيفه منتخب ليبيريا (3 ـ 0) في مباراة الجولة السابعة من تصفيات منطقة إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وأمام بضعة آلاف من المشجعين، على مدرجات ملعب رادس الأولمبي، لم ينتظر منتخب تونس أكثر من 4 دقائق لينجح المهاجم حازم المستوري في افتتاح باب التسجيل بعد أن رفع الكرة بحارس ليبيريا سونغو إثر خطأ من الدفاع الليبيري ليجعل النتيجة (1 ـ 0).

وواصل فريق المدرب سامي الطرابلسي تقدمه إلى مناطق الخصم ولكن جل المحاولات انتهت دون نتيجة أمام لاعبو المنتخب الليبيري الذي نجح في قيادة بعض الهجمات المرتدة نحو مرمى أيمن دحمان.

وخرج لاعبو ليبيريا من مناطقهم بداية من الدقيقة 25 ونجحوا في تهديد دفاعات المنتخب التونسي لكن يقظة ديلان برون ومنتصر الطالبي في الدفاع أبقت على النتيجة لمصلحة نسور قرطاج حتى نهاية الشوط الأول (1 ـ 0).

وواصل المنتخب التونسي ضغطه في الشوط الثاني رغم خطورة بعض الهجمات المرتدة لليبيريا والتي أحبطها الحارس أيمن دحمان قبل أن يسجل فرجاني ساسي الهدف الثاني لتونس في الدقيقة 66 بعد كرة ثابتة أحكم تنفيذها حنبعل المجبري.

وأهدر لاعبو تونس عدة فرص في آخر المباراة ولكن الياس سعد أنهى المواجهة بهدف غاية في الروعة عندما نفذ ركلة حرة مباشرة بطريقة مذهلة لتستقر الكرة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس الليبيري سونغو وتجعل النتيجة (3 ـ 0).

وعزز المنتخب التونسي صدارته للمجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة متقدما 7 نقاط عن ناميبيا و9 نقاط عن ليبريا وغينيا الاستوائية التي فازت اليوم على ساو تومي وبرينسيب (3 ـ 2).

وتلتقي تونس في الجولة المقبلة مع غينيا الاستوائية في مالابو.