مباراة فرنسا ضد الأرجنتين.. ميسي يحتفظ بأفضل ما في جعبته حتى النهاية

كما لو أنه لم يقدم لحظات سحرية كافية، احتفظ العبقري الأرجنتيني ليونيل ميسي بما قد يكون أكثر السيناريوهات شاعرية لآخر مشاركاته بكأس العالم، في انتظار كتابة السطر الأخير.

وتألق ميسي (35 عاما)، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لمعادلة إنجاز الراحل دييغو مارادونا والفوز باللقب، في قطر بينما ودع نجوم آخرون أمثال نيمار وكريستيانو رونالدو المنافسات.

ومنذ بداية المشوار وحتى الفوز على كرواتيا في نصف النهائي، كان ميسي، الذي شارفت مسيرته على النهاية، النجم الأوحد للبطولة.