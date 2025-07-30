بعد لقاء الترجي والمصري.. الشرطة التونسية توقف مباراة الباجي ومولودية الجزائر

توقفت مباراة الأولمبي الباجي ومولودية الجزائر الإعدادية الودية التي دارت اليوم في مركز معسكر الفريقين في مدينة عين دراهم (شمال غرب تونس)، وذلك بعد أن رفضت الشرطة السماح لجماهير الفريق التونسي بالدخول لمتابعة المباراة المقررة دون حضور المشجعين.

وقالت مصادر قريبة من الأولمبي الباجي التونسي إن المباراة بدأت في شوطها الأول بشكل طبيعي ولم تشهد أي طارئ، لينتهي النصف الأول بالتعادل دون أهداف.

ومع عودة اللاعبين وطاقم الحكام في الشوط الثاني، حاول المئات من المشجعين للباجي الدخول لمتابعة المباراة إلا أن الشرطة منعتهم لكون الملعب الذي تجري عليه المقابلة هو ملعب تدريبات ولا توجد به مدرجات.

المباراة الودية الأولى للمولودية بتونس تتوقف في شوطها الثاني، بعد رفض الأولمبي الباجي مواصلة لعب اللقاء، كون أن المنظمين... Posted by Mouloudia Club d'Alger on Wednesday, July 30, 2025

وقرر الفريق التونسي الانسحاب من المباراة احتجاجا على عدم السماح لعدد من المشجعين بالدخول.

ونشر مولودية الجزائر عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" بيانا لتوضيح ملابسات حادثة إنهاء المباراة قبل أونها، قائلا: "المباراة الودية الأولى للمولودية بتونس تتوقف في شوطها الثاني، بعد رفض الأولمبي الباجي مواصلة اللعب ، لأن المنظمين رفضوا السماح بدخول أنصار الأولمبي، وهو الأمر الذي أدى بالفريق التونسي للإنسحاب".

وكشف المولودية أنه رغم تمسك إدارته ولاعبيه بمواصلة المباراة وإتمامها كما كان مخططًا، إلا أن الفريق التونسي غادر أرضية الميدان، ما اضطر الطاقم التحكيمي إلى إعلان نهاية اللقاء قبل أوانه.

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وتعد مباراة الأولمبي الباجي ومولودية الجزائر، الثانية التي تتوقف في ظرف 3 أيام، في المباريات الإعدادية الودية لعدد من الأندية التونسية والمصرية والجزائرية التي تقيم معسكراتها في مدينتي طبرقة وعين دراهم الواقعتين على السواحل الشمالية الغربية لتونس.

وتوقفت يوم الأحد الماضي مباراة الترجي التونسي والنادي المصري البورسعيدي في الدقيقة 85 بعد اشتباك بين اللاعبين وحادثة اقتحام لأرض الملعب من قبل مشجع للترجي.

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واستنكر النادي المصري أحداث مباراته الودية ضد الترجي، محملا المسؤولية للحكم التونسي نعيم حسني لكونه لم يتخذ أي قرار بعد العنف الذي تعرض له لاعبو المصري البورسعيدي من قبل منافسيهم لاعبي الترجي.

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ويجري مولودية الجزائر معسكره التحضيري في مدينة عين دراهم حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وبرمج فريق المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا 4 مباريات ودية إعدادية كان أولها اليوم الأربعاء ضد الأولمبي الباجي، على أن يلعب 3 مواجهات أخرى على التوالي أمام الخور القطري وشباب قسنطينة ونادي حمام الأنف التونسي.