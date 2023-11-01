كريستيانو رونالدو يلجأ إلى العلاج بالحجامة (فيديو وصورة)
كشفت صور متداولة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، لجوئه إلى العلاج بالحجامة، والتي يتبعها العديد من الرياضيين في الفترة الأخيرة، ويعد أبرزهم كريم بنزيما، نجم الاتحاد.
وظهرت علامات تواجد الحجامة على رقبة وظهر رونالدو خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق، التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
والهدف الرئيس من الحجامة، أو استخدام كاسات الهواء، هو تعزيز الأداء الرياضي للاعبين، وزيادة الدورة الدموية، وتخفيف الشدود العضلية.
والحجامة هي أحد أشكال الطب البديل، ويكثر استخدامها في المنطقة العربية منذ عدة قرون، ولها طرق مختلفة.
ويقوم العلاج بالحجامة عن طريق مص وتسريب الدم باستعمال كؤوس مخصصة في موضع الألم.
للحجامة عدة فوائد أبرزها علاج اضطرابات الدم مثل الأنيميا، وعلاج الصداع النصفي، وسحب الشوائب والسموم التي توجد في الدم إلى سطح الجلد، كما تساعد على توسيع الأوردة والشرايين، وعلاج التهاب المفاصل.
النصر يتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك
وقاد هدف السنغالي ساديو ماني، في الوقت الإضافي، فريقه للفوز على ضيفه الاتفاق 1-صفر، وبلوغ دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة شهدت معاناة أصحاب الأرض الذين لعبوا بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول.
ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل؛ لتحديد مواجهات ربع النهائي.