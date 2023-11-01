كريستيانو رونالدو يلجأ إلى العلاج بالحجامة (فيديو وصورة)

كشفت صور متداولة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، لجوئه إلى العلاج بالحجامة، والتي يتبعها العديد من الرياضيين في الفترة الأخيرة، ويعد أبرزهم كريم بنزيما، نجم الاتحاد.

وظهرت علامات تواجد الحجامة على رقبة وظهر رونالدو خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق، التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

والهدف الرئيس من الحجامة، أو استخدام كاسات الهواء، هو تعزيز الأداء الرياضي للاعبين، وزيادة الدورة الدموية، وتخفيف الشدود العضلية.

والحجامة هي أحد أشكال الطب البديل، ويكثر استخدامها في المنطقة العربية منذ عدة قرون، ولها طرق مختلفة.