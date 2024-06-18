القبض على مشجع بعد اشتباكات جماهير إنجلترا وصربيا
ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على مشجع لدى عودته إلى إنجلترا، وذلك على خلفية أحداث العنف التي وقعت بين جماهير منتخبي بلاده وصربيا في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.
ونشبت اشتباكات عنيفة بين جماهير إنجلترا وصربيا، قبيل انطلاق مباراة المنتخبين، مساء الأحد الماضي، في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
وكان المشجع الإنجليزي صاحب الـ(39 عاماً) عائداً إلى مطار مانشستر من ألمانيا، أمس الاثنين، عندما ألقي القبض عليه بموجب قانون جمهور كرة القدم لعام 1989.
واحتفظت الشرطة بجواز سفر المشجع الذي سيمثل أمام القضاء في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، في جلسة استماع للنظر في إمكانية منعه من حضور المباريات مستقبلا.
وقال ميك جونسون، رئيس وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة: يظهر هذا الإجراء اتساع نطاق عملية شرطة كرة القدم في يورو 2024، وأن هناك عقوبات سيتم فرضها على المشجعين الذين يعتزمون التسبب بالفوضى.
واندلعت مصادمات بين مشجعي المنتخبين، حيث اشتبك المشجعون في مقهى بمدينة غيلسنكيرشن الألمانية، قبل مواجهة صربيا مع إنجلترا اليوم، إذ شهدت المشادة تبادل إلقاء الطاولات والكراسي والزجاجات، قبل وصول شرطة مكافحة الشغب.
وأصيب عدد من الأشخاص بجروح خطيرة، قبل أن تتدخل الشرطة الألمانية.
وقال متحدث باسم شرطة غيلسنكيرشن لوكالة الأنباء البريطانية: "نؤكد وقوع مشاجرة بين عدة أشخاص في جنوب المدينة.. الشرطة موجودة ومنتشرة في الموقع للسيطرة على الوضع".
وأضاف: "لا يمكننا تأكيد إذا كانت المشاجرة مرتبطة بكرة القدم، أو لها علاقة بجنسيات المتورطين فيها".
كما تم القبض على 7 مشجعين صرب بعد تلك الاشتباكات العنيفة.