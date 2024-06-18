القبض على مشجع بعد اشتباكات جماهير إنجلترا وصربيا

ونشبت اشتباكات عنيفة بين جماهير إنجلترا وصربيا، قبيل انطلاق مباراة المنتخبين، مساء الأحد الماضي، في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وكان المشجع الإنجليزي صاحب الـ(39 عاماً) عائداً إلى مطار مانشستر من ألمانيا، أمس الاثنين، عندما ألقي القبض عليه بموجب قانون جمهور كرة القدم لعام 1989.

واحتفظت الشرطة بجواز سفر المشجع الذي سيمثل أمام القضاء في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، في جلسة استماع للنظر في إمكانية منعه من حضور المباريات مستقبلا.

وقال ميك جونسون، رئيس وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة: يظهر هذا الإجراء اتساع نطاق عملية شرطة كرة القدم في يورو 2024، وأن هناك عقوبات سيتم فرضها على المشجعين الذين يعتزمون التسبب بالفوضى.