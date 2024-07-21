مر أكثر من شهر على فتح نافذة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، حيث بدأت بتاريخ 14 يونيو الماضي، وحتى الآن لم نر أي صفقة مدوية قد تمت في البطولة الأقوى عالميًا على مستوى الأندية.

في مثل تلك الأوقات من السنوات السابقة كنا نرى تنافسًا غير عادي بين فرق الدوري الإنجليزي المختلفة بحثًا عن دعم صفوفها، لكن يبدو أن الأمور قد تغيرت هذا العام.

وبشكل أو بآخر سيؤثر سوق الانتقالات الكسول للعديد من الأندية هذا الصيف على شكل المنافسة في الموسم الجديد.

دعونا نوضح كيف يمكن أن يكون هذا:

أسباب ضعف الانتقالات

هناك أسباب واضحة وجلية أمام الجميع تجعل سوق الانتقالات الجارية لا توجد فيها الكثير من الحركة في إنجلترا.

أولها وأهمها هو أن بطولة كأس الأمم الأوروبية ونظيرتها كوبا أمريكا قد انتهتا مؤخرًا، والفرق كانت تتحسس سلاحها خوفًا من فقدان أحد نجومها للإصابة، لهذا ربما يكونون قد أخروا فكرة التفاوض وتحديد أهدافهم لوقت لاحق.

السبب الآخر هو بقاء أكثر من شهر وحوالي تسعة أيام على غلق نافذة الانتقالات، وهي فترة أكثر من كافية لكل ناد، حتى يحدد أولوياته، ويتفاوض ويضم من يريد.

وفريق آخر مثل تشيلسي يعاني من قيود واضحة في عملية الصرف؛ بسبب كل ما أنفقه ماليًا في السنوات الماضية، لذلك فصفقاته ليست بكبيرة ولا مدوية كما هي العادة.

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صفقات محدودة

آرسنال لم يقم بأي صفقة حقيقية حتى هذه اللحظة، فالوحيد الذي انضم إليه هو دافيد رايا، الذي أمضى الموسم الماضي معارًا لديه.

كذلك الوضع بالنسبة لليفربول الذي صعد بوبي كلارك من فريق الشباب، ولم يضم أي لاعب آخر حتى الآن.

أما مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي، فلم يضم سوى سافينيو من صفوف تروا الفرنسي بعد موسم ناجح رفقة جيرونا.

تختلف الأمور في تشيلسي بعض الشيء، فالنادي أتم خمسة تعاقدات حتى هذه اللحظة، على رأسهم كيرنان ديوسبري هال لاعب وسط ليستر سيتي، ومارك غويو من شباب برشلونة، بالإضافة إلى توسين أدارابيويو بشكل مجاني من صفوف فولهام، وعماري كيليمان من شباب أستون فيلا، وريناتو فيغا من بازل السويسري، بإجمالي قيمة بلغت 77 مليون يورو، وهو يقل عن سعر لاعب واحد اعتاد تشيلسي ضمه في السنوات الأخيرة.

وأخيرًا هناك مانشستر يونايتد، الذي يلقي بثقله في الوقت الحالي في الانتقالات، بعد أن أتم صفقتين كبيرتين، الأولى لليني يورو في الدفاع، والثانية لجوشوا زيركزي في وسط الملعب.

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شكل المنافسة المنتظرة

ليس من المتوقع أن يستمر آرسنال في تقديم المستوى ذاته الذي قدمه الموسم الماضي، دون أن يدعم نفسه بشكل كبير في الانتقالات الجارية، هذا لو أراد منافسة مانشستر سيتي حقًا.

وتشيلسي لا يبدو عليه أنه سينافس من قريب أو بعيد، فلا تحسينات كبيرة في التشكيلة، ومعظم الانتقالات التي أتمها بالفعل هي مجرد صفقات عادية لا توجد بها أي صفقة لافتة للأنظار.

وليفربول الذي عانى في الموسم الماضي يراهن على المدرب الجديد بالتشكيلة الحالية له، لذلك لا خطر واضح منه.

وأخيرًا هناك مانشستر يونايتد الذي دعم نفسه باسمين من أبرز أسماء الميركاتو، ولا يزال يحاول أن يضم المزيد.

قد تكون منافسة الموسم المقبل ثلاثية كما كان الحال هذا الموسم، قد يحافظ آرسنال على مستواه لكنه لن يستمر حتى النهاية، الأكيد أن مانشستر يونايتد يبحث عن تحسين كبير في شكل اللعب والأداء في الموسم الجديد وقد يقوده ذلك لمنافسة كتيبة بيب غوارديولا.